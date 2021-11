E’ il momento della memoria che si lega a quello del sentirsi impotenti. E’ il momento della commemorazione e del ricordo di chi non c’è più. Una celebrazione solenne quella che si è svolta nel pomeriggio di oggi, 2 novembre, al cimitero di Termoli in occasione della commemorazione dei morti e di tutti i cari che non ci sono più. Ad officiare la messa è stato il vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca. “Qui ci sono tutte le persone che ci hanno amato e ci hanno generato, ci hanno rallegrato con la loro compagnia. Questa è la terra dei morenti, tutti siamo morenti nessuno escluso la terra dei viventi è quella oltre verso il quale ci apre il signore e che contemplavamo ieri nella festa dei santi. Lì comprenderemo fino in fondo la nostra vita e la nostra esistenza perché vedremo il volto di dio così come adesso lo crediamo nella fede dopo lo vedremo nella realtà. La nostra vita somiglia tanto ad un ricamo e noi abbiamo la sorte di vedere il ricamo da sotto”.

"Questa è la giornata della memoria", il vescovo De Luca sulla ricorrenza del 2 novembre