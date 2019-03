Querelò l’amministrazione grillina per diffamazione, a processo 65enne

REDAZIONE TERMOLI

Dovrà rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa un 65enne residente a Termoli e originario di Campomarino che aveva offeso, a suo tempo, l’amministrazione comunale di Civitavecchia guidata dal Movimento 5 Stelle con un articolo pubblicato sul suo blog dal titolo «Il sindaco grillino di Civitavecchia e mezza giunta denunciati per aver falsificato un atto pubblico». Sono stati poi il sindaco Antonio Cozzolino, l’assessore all’Ambiente e diversi funzionari comunali a decidere di ricorrere alle vie legali. Dall’articolo «veniva riferito falsamente che il progetto per la stazione di trasferenza dei rifiuti era stato trasmesso dal Comune di Civitavecchia alla Regione Lazio adoperando l’account di un ex dirigente», definendo il tutto come «una nuova puntata di mala amministrazione targata Cozzolino». Ora il 65enne dovrà comparire davanti al giudice del Tribunale di Larino difeso dall’avvocato Oreste Campopiano, mentre il sindaco e l’amministrazione hanno deciso di costituirsi parte civile tramite l’avvocato di Campobasso Silvio Tolesino.