Querelle su carburante agricolo, il direttore di Confagricoltura Molise chiarisce

In seguito al comunicato stampa del 30 giugno a firma delle organizzazioni sindacali agricole CIA, COLDIRETTI e CONFAGRICOLTURA MOLISE, il Direttore di Confagricoltura Molise, dott. Vittorio Vescio, intende precisare che «il proprio consenso alla sottoscrizione del documento di cui sopra è stato fornito per via telefonica, senza una analisi del corpo del comunicato. Da una attenta lettura successiva dello scritto, ritiene il contenuto dello stesso non condivisibile. In particolare, l’Associazione dallo stesso rappresentata è stata invitata ai lavori del tavolo verde del 14 gennaio 2020, per discutere l’argomento riguardante le assegnazioni di gasolio agli agricoltori pensionati. In quella sede non si è proceduto a un’attenta analisi della problematica, né riguardo al numero delle aziende coinvolte, né riguardo alla dimensione delle stesse. Inoltre, non è stata data alcuna informazione sulla destinazione dei risparmi derivanti dalla mancata fornitura di carburante ai suddetti agricoltori. In quella occasione ci fu una forte protesta da parte del sottoscritto per non aver ricevuto la documentazione di rito anticipatamente, diversamente dalle altre Associazioni. Pertanto, l’informazione è risultata superficiale e carente di dati e report adeguato. La valutazione favorevole, riguardante la non assegnazione del gasolio agli agricoltori pensionati a suo tempo espressa, è risultata non completamente consapevole. Inoltre, la sicurezza di un’azienda agricola non è determinata dal versamento dei contributi INPS-INAIL, in quanto questi ultimi rappresentano un semplice strumento di risarcimento in caso di sinistro, ma dalla conformità alla norma dei mezzi di lavoro utilizzati e dalla corretta predisposizione dei relativi dispositivi di sicurezza. Per quanto sopra esposto – conclude Vittorio Vescio, direttore di Confagricoltura Molise – si auspica che, in un prossimo tavolo di confronto, l’Assessore voglia riproporre l’argomento portando dati precisi per una valutazione puntuale».