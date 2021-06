«Quello che non ti aspetti, biografia di uno di noi»: il mondo del volontariato raccontato da Michelangelo Petrollino

Sabato 19 giugno, dalle ore 16.30, presso l’Hotel Centrum Palace di Campobasso, sarà presentato il libro dell’autore Michelangelo Petrollino dal titolo: “Quello che non ti aspetti , biografia di uno di noi”. Il lavoro racchiude una autobiografia relativa ad una parte delle iniziative di volontariato che l’autore ha effettuato nella sua vita, soprattutto quelle che hanno caratterizzato il terzo settore con riflessioni e racconti di episodi vissuti. Il libro non sarà posto in vendita ma bensì sarà offerto gratuitamente. Nel volume l’autore, come anticipato, ripercorre le esperienze vissute nel mondo del volontariato. Tanti gli episodi descritti: tra i più significativi quello durante una missione umanitaria nei Balcani quando l’autore incrociò lo sguardo di un bimbo che chiese di poter raggiungere l’Italia per sfuggire agli orrori della guerra. Altri episodi significativi descritti nel volume sono legati ai terremoti del Molise e Abruzzo, eventi che hanno visto entrambi Petrollino impegnato in prima linea.