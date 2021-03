Quell’atmosfera irreale senza pubblico

GENNARO VENTRESCA

I nostri ragazzi non sono mai in missione di pace. Sono come tanti Napoleoni in maglietta e pantaloni corti. La loro sintassi è sempre ardente e ciclopica anche nelle domeniche che non sembrano in grande spolvero. Nel mio cuore restano intoccabili. Nemmeno un temporale li mette in difficoltà ai miei occhi. Che hanno visto tante sfide insignificanti, che ci hanno portato alla deriva.

La gara di domani con la Recanatese si concentra su una partita con alti e bassi. Per nostra fortuna, orfana di Pera che storicamente, ha trovato sempre il modo di elevarsi a protagonista.

***

Manca Pera, ma non le pere nel mio cestino della domenica. Pere che estraggo orgoglioso ad ogni gol. Che mi fanno felice, come un fanciullo. E che mi aiutano a scrivere favole, pubblicate in questa rubrica che va avanti speditamente da anni, a sancire che, tutto sommato, funziona. E che piace, anche nell’epoca dei social. Ricca di scrittori e opinionisti senza opinioni.

***

L’ammirazione per SuperMario e i suoi ragazzi è quasi totale. Per fortuna dell’intera tifoseria rossoblù che dopo aver pagato sulla propria pelle gli schiribizzi di patron senza portafogli si sono votati a un vero manager. Che non ha nulla a che vedere con chi lo ha preceduto. Facendo salve alcune generose figure locali che col cappello in mano sono andate a chiedere oboli per non precipitare ancora all’inferno.

***

Il recupero è un esame. Esposito, vibratile come un purosangue lo affronta con fiducia. Quando c’è di mezzo Selva Piana affiorano solo pensieri gentili. Il tallone d’Achille sono le trasferte che si giocano su fondi capricciosi, ora troppo stretti, altre volte minuti, per tralasciare il fango e le pozzanghere. Il nostro prato, ben tenuto dal solerte Goffredo è un suo alleato e degli altri compagni che hanno piedi morbidi e sensibili. A cominciare da Cogliati, indicato da Incocciati come il miglior attaccante del girone.

***

Si erano sbagliati i tifosi più ottimisti a pronosticare, nel nostro lotto, una lotta solo per il secondo posto. Pensavano di poter fare un sol boccone di ogni avversario. La realtà si sta rivelando più dura. Pur non avendo cambiato la cilindrata, i ragazzi di Cudini si sono ritrovati sofferenti lontano dal Romagnoli, riuscendo a spuntarla a fatica nelle ultime due uscite, anche a casa loro. Colpa anche dell’atmosfera surreale che si vive senza il pubblico.

***

A proposito di cilindrata. Nessuno si aspettava che riuscisse a volare il Notaresco dopo aver preso la sonora batosta al Romagnoli.