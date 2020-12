Quel profumo di Natale, Mauro Gioielli “racconta” il Molise ai bambini

“Sognate bambini, è importante sognare.” E’ Mauro Gioielli e sta parlando a bambini di scuola primaria. Siamo nell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore in collegamento streaming con gli alunni di Monacilioni e Sant’Elia a Pianisi. Mauro Gioielli risponde alle domande dei suoi piccoli ascoltatori dopo aver raccontato una storia “La Madonna con le scarpette d’oro”.

Sta arrivando il freddo, presto qualche fiocco di neve volteggerà nell’aria portando con sé profumo di Natale. “Natale è la festa più bella” dichiara ancora Gioielli, una vita dedicata a studiare, narrare, cantare tradizioni restituendo a chi ascolta e legge il senso delle radici di chi nasce in terra di Molise, di “ulivelle magre, solitarie, in bilico su i dirupi con i rami stenti, tormentati dalla bufera”.

Terra di transumanza, di duro lavoro sotto le intemperie. Qui, i sacrifici e le privazioni non hanno impedito all’uomo di trarre dalla zampogna, strumento antichissimo, la dolcezza delle note che come un rito accompagnano il nostro Natale.

E’ la notte di Natale e il nostro protagonista è uno zampognaro. Non ha nulla, neanche un posto dove ripararsi in quella fredda notte, così va nella Cattedrale del paese. Quale omaggio rendere a quella splendida Madonnina, che calza un paio di scarpette d’oro? Egli può solo suonare per Lei. Così nella chiesa si ode risuonare la dolce melodia di una ninna nanna. Ma è la notte di Natale, una magica notte e…

Gli ascoltatori, grandi e piccoli, sono rapiti dalla voce di Gioielli che non legge la sua storia, la narra a memoria regalando varianti dal vivo che rendono veri atmosfere e personaggi e che trasmettono il profondo legame che lo studioso ha con quanto racconta. Echeggiano, nelle aule, le note di una ninna nanna: il dono dello zampognaro alla Madonna, ma anche del nostro narratore al suo uditorio.

E’ confortante pensare che arriverà Natale, in questi tempi difficili. Il demologo, ospite in occasione della Settimana della Lettura nelle Scuole, ha saputo dare un senso in più a questa ricorrenza ricordandoci come i nostri antenati, nella loro difficile esistenza, abbiano saputo trovare punti di riferimento in valori tutt’altro che sorpassati.

Il territorio e le sue tradizioni sono un punto di riferimento fondamentale per l’Istituto Omnicomprensivo del Fortore che ha aderito a una progettazione di ampio respiro come “Didattica del territorio”, orientata a sensibilizzare gli alunni nei confronti di beni ambientali e tradizioni. Il collegamento col demologo fa parte integrante del citato percorso e non sarà, come sottolineato con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica, un evento isolato.

Mai più di ora abbiamo bisogno di ritrovare, nei solidi valori del passato, il bandolo della nostra matassa. In questo tempo che ci sta raccontando tutta la nostra fragilità.