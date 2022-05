Quel passato dei mostri sacri che ci stanno lasciando

di Sergio Genovese

La scomparsa di Ciriaco De Mita ha indebolito ancor di più il novero di quei leader politici che con la loro presenza in mezzo a noi rendevano più vicini i ricordi di un periodo della nostra esistenza senz’altro tormentato che però si riempiva di cervelli intelligenti e fini anche se tangentopoli finì per affossarli. Proprio Ciriaco De Mita era il personaggio che più mi affascinava, il suo eloquio di lusso seppur macchiato dalle inflessioni dialettali irpine , probabilmente lo rendevano più affascinante. Fu uno dei segreti oppositori di Craxi anche se non bisognava farlo intendere. Gli opinionisti di allora, a posteriori ,sostennero che se i due colossi non avessero scelto di combattersi ma si fossero alleati, nessun traguardo per l’Italia sarebbe stato precluso. Tutti coloro che hanno raccontato la dipartita del “Principe di Nusco” hanno messo in risalto la differenza di quei politici con quelli di oggi. Molti hanno ironizzato sul passaggio da De Mita a Salvini da Tina Anselmi a Giorgia Meloni, da Marco Pannella a Grillo, da Enrico Berlinguer a Enrico Letta. Tutti hanno sottolineato la cessione e la perdita totale di quei valori che la politica valorizzava anche se il nostro Antonio Di Pietro scoprì un mondo parallelo che inficiò seriamente i meriti che quel gruppo di uomini possedeva per genetica intellettiva. Ai vertici arrivavano i più bravi, il resto della “truppa” si doveva accontentare di qualche incarico in regione o nella Provincia di residenza. Ora invece da consigliere comunale passi a fare il senatore, qualche volta da capo di un condomino diventi deputato. Se il lettore ci ha fatto caso, difronte alle differenze che sono state poste in evidenza, nessun politico dei tempi nostri si è risentito per i giudizi al ribasso ricevuti. Tutti hanno incassato la bocciatura senza neanche un rigurgito di orgoglio. Questo potrebbe essere un buon segno, l’acquisita consapevolezza di non essere all’altezza potrebbe preludere a qualcosa di meglio per il futuro. Vorremmo incontrare uomini dello Stato che la sera sostenessero le stesse tesi della mattina. Tornando al passato come si fa a non riconoscere la coerenza di Enrico Berlinguer o di Marco Pannella o dello stesso Giorgio Almirante. Sempre dalla stessa parte e sempre a battersi per difendere le idee con il coraggio delle azioni che non cambiavano mai le corsie di marcia. La scomparsa di De Mita ci lascia un vuoto di storia che si sorreggerà sulla memoria solo alla condizione che gli uomini politici di oggi si presentino in una nuova versione . Un po’ più underground e meno uomini da palcoscenico. Quegli sproloqui che Salvini e tutta la compagnia fa sui social senza un contraddittorio è uno scenario avvilente. I mostri sacri con la macchia di tangentopoli, quando volevano proporsi agli elettori lo facevano sedendosi attorno ad un tavolo. In una foto che è girata in questi giorni ho visto seduti De Mita, Piccoli, Forlani, Craxi, Martelli e Intini. E’ come dire di aver visto giocare assieme Maradona, Platini e Zico. Purtroppo tutto passa, dai fuoriclasse siamo passati ai terzini di paese. Ma siamo passati pure da una Società che ci dava speranze ad una che ci consegna sempre e solo rassegnazione per merito di quei terzini che si preoccupano di rinviare la palla lanciandola alla rinfusa.

Foto: Avvenire