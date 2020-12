Quel gol travolgente di Esposito

GENNARO VENTRESCA

La vittoria non è il fiore magico di un giorno. Non è un uccello che si poggia sulla traversa di una porta. Si costruisce nel tempo. Con pazienza, con sacrifici e anche con un pizzico di buona sorte. Nell’orizzonte di SuperMario l’organizzazione è centrale. Attraverso qualità economiche, atletiche e umane. Se non possiedi tutte queste cose al massimo potrai spuntarla per una volta, ma poi ti ritroverai con le ruote forate.

***

Questo Venti-Venti, per fortuna, sta per finire. Lasciandoci l’amarezza di una promozione perduta per colpa del virus, un fresco primato riconquistato dopo lo scivolone di Castelnuovo Vomano e il pomeriggio con il Vastogirardi. Infiocchettato dal gol travolgente di Vittorio Esposito che ha risposto agli scettici dell’estate con un pezzo ineguagliabile, firmato col piede debole. Il mancino: buono per camminare, fare qualche ricamo, non certo per far venire giù lo stadio. Ammesso che ci fosse stato il pubblico delle grandi occasioni. Assente in presenza, ma vigile in poltrona a seguire, in numero industriale sullo schermo e sugli smartphone, l’ululato del Lupo.

***

Anche il pubblico esigente si è leccato i baffi, come se li avesse cosparsi con una doppia dose di Nutella. La Nutella non è vero che fa rima col pane, forma un formidabile binomio anche con i baffi. Tanto in tv che sui gradoni e poltroncine da stadio. Un gol grazie al quale il ragazzo di San Martino ha fatto fare quattro salti sul divano anche ai tifosi più composti. E poi dicono che i calci d’angolo siano di bassa macelleria.

***

Esposito si porta dietro il più classico cognome napoletano. Se lo avessero battezzato Gennaro sarebbe stato il testimonial del sudista per eccellenza. Ma in quel caso, verosimilmente, avrebbe scelto di fare il pizzaiolo, altro che goleador. Piangeva spesso da bambino Esposito. Le lacrime come diamanti scintillano, nascono dalla commozione o dal dolore. Producono emozione. Rotolano fuori, ma vengono da dentro. Il pianto è più umano del riso. Ce lo dice anche il Vangelo: Gesù piange due volte, mentre non ride mai.

***

Dopo il suo gol d’autore, ineguagliabile come una pennellata di Van Ghog, il ragazzo col 10 sulle spalle s’è tolta la blusa, l’ha usata come drappo e si è diretto verso la Sud, dove c’era ad aspettarlo il suo sodale Bontà, messo ingiustamente in castigo dall’ineffabile arbitro di Castelnuovo. Prima di abbandonarsi tra le braccia di Cudini che s’è sciolto come un bambino davanti a un regalo di Natale.

***

Persino Achille, quando Patroclo muore, si mise a piangere. Si piange per amore, per nostalgia, per dispetto, o per la mancanza di alcuni amici che hanno lasciato più povera la nostra città. Su FB ho appena ricordato due campobassani che se ne sono andati troppo presto. Dico Tonino Perrone, il re dell’ironia con le sue caricature, Tonino Bussone dispensatore di saluti e sorrisi e Adriano Parente il nostro Alain Delon, bravo e bello più di Lando Fiorini con l’ugola. Ho ritenuto doveroso citare questi amici precocemente scomparsi anche nella mia rubrica. Sono convinto che si sentiranno gratificati al punto che conserveranno il giornale nell’armadietto poggiato sulle nuvole.