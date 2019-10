“Quel giorno”, la nuova sfida di Valentina Farinaccio

“Racconti dell’attimo che ha cambiato tutto”. La presentazione al Palazzo Gil

CAMPOBASSO. Dopo due romanzi, la campobassana Valentina Farinaccio si è lanciata in una nuova sfida proposta dalla casa editrice Utet: scrivere racconti. E Valentina ha accettato la sfida ed oggi ha presentato al pubblico di Campobasso “Quel giorno”, 18 racconti di attimi particolari della vita di alcune persone famose. Da Massimo Troisi a Steve Jobs, da Marilyn Monroe ai fratelli Feltrinelli. Nel libro “Quel giorno” anche il ricordo dì Peppino Impastato, il giornalista siciliano assassinato da Cosa Nostra il 9 maggio 1978. E poi, ancora, la stretta di mano dell’11 ottobre 1986, a Reykjavík, in Islanda, tra il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e il leader russo Michail Gorbaciov. La giovane ambientalista Greta Thunberg e l’incontro tra Paul McCartney e John Lennon o quello tra gli ex Marina Ambramovic e Ulay.

«Come ho scelto le storie da raccontare? Coincidenze che si sono intrecciate nella mia quotidianità» ha spiegato Valentina Farinaccio durante la presentazione.

«Valentina si è concentrata sugli attimi belli della vita, attimi pieni di significato e di ricordo di alcune persone famose facendoci rivivere, oggi, quelle storie. Attimi che hanno cambiato anche le nostre vite» le parole di Paolo Massari, presente sul palco insieme all’autrice.

A moderare l’incontro il giornalista Enzo Luongo.

Il libro si chiude con una storia cara a Valentina Farinaccio, la storia del primo incontro tra nonno Antonio e nonna Rita, quest’ultima presente in sala e salita sul palco ad abbracciare la sua adorata nipote.

In alto l’intervista a Valentina Farinaccio, in basso la galleria fotografica