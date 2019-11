Quei dieci punti buttati via

GENNARO VENTRESCA

Trasgredisco volentieri il decimo comandamento. Desidero le cose altrui. Il mio scantonamento mi riconduce nel solco calcistico: desidero riavere il Milan del passato e di poter passare felicemente qualche domenica a commentare col solito slancio, ma con risultati diversi, le sfide dei nostri ragazzi. Non sogno quindi performance erotiche, né barche e potenti automobili, ma solo un pallone, pronto a entrare, a comando, nella porta avversaria.

***

Tra le passioni mie più radicate c’è quella dei calci d’angolo. Vado in brodo di giuggiole quando mi è dato di raccontare in tv e di scrivere sul giornale l’andamento di una emozionante partita. Una passione ereditata da mio babbo Nicola (e dire che c’è chi dal padre eredita decine di milioni) e presente in me anche con il cambiamento dei tempi. I calci d’angolo sono sempre lì, a far da capofila ai miei desideri. Se per strada vedo una palla rotolare non riesco a fare a meno di prenderla a calci, e mescolarmi ai bambini per sferrare qualche sinistro nella porta delimitata da due zainetti.

***

In punta di verità, un po’ d’invidia la provo per chi stravede per Verdi e Puccini e si esalta per i concerti bandistici che ancora si tengono da qualche parte del Sud. Ma questo è un altro discorso, a casa mia ci sono stati due pianoforti e mia sorella insegnante di musica, ma non sono andato oltre il solfeggio e qualche scala in do. Il più bel suono mi è parso sempre quello del pallone, anche quando rimbalzava sulla carbonella rugosa del Romagnoli che grattugiava il femore.

***

In attesa di giorni migliori mi attardo a immaginare come sarebbe, allo stato dell’arte, la nostra classifica se Cudini avesse premuto per avere subito Cogliati e un valido numero uno. Il portiere è un ruolo terribile. Nonostante ciò si continua a puntare quasi ovunque sui giovanotti che, fatta qualche eccezione, non sono all’altezza. Se al posto di Natale ci fosse stato un estremo difensore più affidabile, avremmo almeno sei punti in più. E, altri quattro, li avrebbe procurati l’ex milanista.

***

Con un pizzico di attenzione, stesso allenatore e identico organico, avremmo 26 punti, buoni per il terzo posto, per tenere sotto tiro Notaresco e Recanatese, da impallinare alla riapertura del mercato di dicembre. Giosuè -Dio lo abbia in gloria- non si sarebbe fatto scappare l’occasione per tentare l’aggancio e poi il sorpasso alle due battistrada. Ma ora è tardi.

***

Intanto, seguo anche la Lega Pro, sperando di farmi trovare preparato in caso di promozione. Apprendo che il Rieti è sull’orlo della radiazione, nonostante i buoni uffici di Gravina, il presidente della Figc, non certo il sindaco di Campobasso. Il Bari di De Laurentiis aspetta i rinforzi autunnali per dare la caccia alla Reggina; continua la marcia del Monopoli dei giovani, a suo agio nel gruppetto di testa. Delude il Catania e sta facendo peggio l’Avellino di Capuano.