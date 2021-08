Quei danni collaterali che non ti aspetti

di Marianna Meffe

Per quanto sia usata tranquillamente quando si va al mare, senza pensarci troppo, persino la crema solare ha una sua dark side.

L’enorme biodiversità di mari e oceani, fonte inestimabile di beni e servizi per l’umanità, è infatti messa a dura prova da questo oggetto di uso comune. Tra tutti i contaminanti presenti in mare, studi recenti hanno dimostrato che l’effetto dei filtri solari può rivelarsi tra i più dannosi.

Proprio per questo, dal 1° gennaio 2021, alle Hawaii è entrato in vigore il divieto di commercializzazione di prodotti solari contenenti octinossano e ossibenzone, due tra i componenti più insidiosi.

Tale divieto, esteso in alcuni casi ad altri ingredienti cosmetici (e.g., parabeni), è stato adottato anche da località e parchi marini balneari della Florida, del Messico, delle Isole Vergini e della Repubblica di Palau e sono numerosi gli altri paesi al mondo che ne stanno valutando il bando. Il caso più recente è quello della Thailandia che ha vietato l’utilizzo delle creme solari nei suoi parchi marini nazionali, ricchi di coralli.

Infatti, per quanto esse hanno un impatto negativo su una vasta gamma di organismi acquatici, sono gli studi contatti sui coralli marini quelli che hanno destato più scalpore: le creme solari ne uccidono le larve, bloccandone la riproduzione e causando il temutissimo sbiancamento della barriera corallina, la quale avrebbe potuto ben presto dover dire addio per sempre al suo caratteristico rosso.

I componenti che restano sotto attenta osservazione sono ossibenzone, omosalato e conservanti, per quanto comunque l’alta densità di componenti chimici usati per tali creme renda gli studi abbastanza complicati: non sempre è facile infatti valutare quello che può essere l’impatto combinato di fragranze, eccipienti, conservanti e parabeni sui fragili ecosistemi marini e sugli organismi che li popolano. C’è quindi tutta una serie di effetti collaterali che stiamo sicuramente ignorando o che probabilmente attribuiamo ad altre cause; quel che è certo è che l’utilizzo di creme solari non a norma non aiuta di certo l’ambiente.

Secondo alcune stime ogni anno negli oceani vengono disciolte, tramite il contatto tra la pelle dei bagnanti e l’acqua marina, circa 14.000 tonnellate di crema solare.

Il modo migliore per riconoscere creme non inquinanti è basarsi quindi sull’INCI, ossia la lettura consapevole dell’etichetta, scegliendo quelle creme prive di componenti chimici, sostituiti magari con oli vegetali o burro di karité, calendula, camomilla e simili!