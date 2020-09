Quattromila mascherine dalla famiglia Primavera donate all’istituto Pilla

Sono quat­tromila le mascherine che la famiglia Primavera ha voluto donare al­l’Istituto comprensi­vo statale “Leopol­do Pilla” di Venafro. «Abbiamo deciso di fare la donazione affinchè la ripresa dell’anno scolastica sia più agevole pos­sibile. L’abbiamo fatto con grande piacere. È giusto che ognuno di noi, in base alle proprie possibilità, dia una mano», ha dichiarato il giovane imprenditore Gianluca Primavera. Il dirigente scolastico Pino De Stavola intanto ha già provveduto a distribuire le prime ma­scherine al personale scolastico. Nei prossimi giorni ne verranno forni­te 2/3 anche ad ognuno dei 760 alunni iscritti al “Pilla” nei vari plessi (Venafro, Ceppagna, Pozzilli, Filignano). Nello specifico si tratta di mascherine in coto­ne, lavabili e riutilizzabili, che andranno ad aggiungersi a quelle chirurgiche inviate dallo Stato in ottica anti contagio da Covid­19. «Un gesto molto apprezzato e provvidenziale» ha parlato il dirigente scolastico. «La mascherina è diventata un oggetto indispensabile e sia­mo contenti che la donazione sia arrivata al momento giusto ­ ha com­mentato De Stavola ­. In questo modo andremo incontro anche alle fa­miglie che dovranno iniziare a dotare i loro cuccioli di questo pronto soc­corso quotidiano».