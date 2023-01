Quattro volontari per l’Asssociazione disabili visivi di Isernia

Marco Condidorio rende noto che l’Associazione disabili visivi di Isernia cerca quattro volontari da utilizzare nell’ambito del Servizio Civile Universale.

“Il valore civico del Servizio Civile Universale – afferma Marco Condidorio – è fondamentale nella società odierna”.

Ma perché si aderisce ad un bando per svolgere il Servizio Civile Nazionale per un anno?

Quali possono essere le motivazioni che spingono una giovane, un giovane a scegliere di dedicare al “sociale” il proprio tempo?”.

Condidorio risponde così: “La voglia di scoprire, di conoscere realtà sociali differenti e non sempre immaginabili, comprensibili per una ragazza, un ragazzo abituati a guardare la realtà solo dal proprio punto di vista, generalmente. Scoprire come sia possibile e al tempo stesso semplice, naturale accompagnare la persona con disabilità visiva, cieco assoluto o ipovedente. Imparare a guidare nelle attività del quotidiano la persona non vedente come per esempio nel disbrigo di commissioni presso gli uffici pubblici, la posta o all’ufficio dell’entrate, all’Inps o in banca. Seguire e magari consigliare la signora non vedente o ipovedente a fare acquisti, la spesa, a scegliere il proprio vestito e magari scoprire che la persona, pur non vedendo ha propri gusti.

Parliamo di un Tirocinio Attivo Formativo, proprio come i TFA dell’università dove imparare sul campo tutto ciò che diversamente non impareremmo mai. Il servizio civile Universale è fonte di istruzione, formazione e di elaborazione di processi sociali incredibilmente calati nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni dove sei di fronte a quel che per te è la normalità ma per chi non vede o vede poco e male rappresenta la “criticità”, che solo col tuo aiuto, con la tua comprensione e compartecipazione potrebbe essere anche definitivamente eliminata. Chi non vede non è “limitato” per natura o sfortuna soggettiva, ma per distrazione delle istituzioni e spesso “ignoranza sociale”.

Scegli di vivere un anno della tua vita dedicandolo anzitutto a te stessa, a te stesso per la formazione personale, poi alle persone che vivono la condizione della cecità assoluta o dell’ipovisione grave scoprendo tante cose, belle e soprattutto nuove e formative per la tua personalità e carriera professionale. La certificazione rilasciata dall’Ufficio nazionale per il Servizio Civile Universale al termine del percorso fa curriculum, ma prima di tutto ti rende davvero più cittadino, maggiormente autonomo nel pensiero e nell’azione. Per saperne di più e per conoscerci contattaci a:

molise@disabilivisivi.it

centrostudilasfera@gmail.com

cell: 339. 69. 55. 659 solo WhatsApp.

Il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato alle ore 14:00 del 10 febbraio 2023. La consegna della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo

https://domandaonline.serviziocivile.it/CodiceProgetto=PTXSU0036522013402NMTX

Il volontario dovrà selezionare la sede (in questo caso ISERNIA) e si entra solo con SPID. L’associazione Disabili Visivi con il PROGETTO: INSIEME SIAMO UNICI prevede l’inserimento di Volontari nelle seguenti sedi: Via Libero Testa, 189, Isernia (IS) VOLONTARI 4. Via Lima, 20 Roma (RM) VOLONTARI 2,

Via Montepellegrino, 41, Palermo (PA) VOLONTARI 4, Via Nuova San Rocco 95, Napoli (NA) VOLONTARI 4,

Il Link al nostro progetto è il seguente:

Progetto – https://domandaonline.serviziocivile.it/?CodiceProgetto=PTXSU0036522013402NMTX”