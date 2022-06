Quattro Ristoranti, il Cian si aggiudica la puntata molisana

Sfida tra quattro ristoratori della costa termolese tra piatti tipici della tradizione e la categoria speciale, i polipetti in purgatorio È il ristorante Il Cian ad aggiudicarsi la puntata molisana di Quattro Ristoranti, la trasmissione condotta da Alessandro Borghese in onda su Sky che ha fatto sfidare quattro Ristoranti della costa molisana. In gara oltre al Cian, risultato vincitore, anche Oyster Fish, Nonna Maria e Dimora del Gusto a Campomarino.I ristoratori come sempre si sono sfidati su quattro categorie: menù, servizio, location e conto oltre che sulla categoria speciale che per la puntata termolese ha riguardato i polipetti in purgatorio, piatto della tradizione termolese per una sfida che ha messo in evidenza non solo le prelibatezze di Termoli ma ha rappresentato anche una vetrina di eccezione per il basso Molise. Giacomo, Solly, Gianfranca e Miriana si sono giocati tutti i loro assi nella manica e alla fine della puntata il voto di Borghese ha confermato quello dei quattro ristoratori.