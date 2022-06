Quattro Ristoranti, domenica in onda la puntata sul Molise

Appuntamento alle 21.15 su Sky. A sfidarsi “Oyster Fish” e “Nonna Maria”, la “Locanda di Titti” e il “Cian” ma solo il voto di Borghese potrà confermare o meno il risultato

Andrà in onda domenica 5 giugno, dalle 21.15, su Sky la puntata molisana di Quattro Ristoranti, il programma di Alessandro Borghese che mette in sfida quattro ristoranti per decretare il migliore.

A scontrarsi saranno i quattro della costa dei delfini nel corso della puntata che era stata registrata a Termoli un anno fa con il famoso chef e conduttore che era arrivato in basso Molise per registrare le puntate.

Una venuta che era stata accolta con curiosità tanto che i fan non avevano mancano di fare “appostamenti” in cerca di selfie ed autografi. In sfida ci saranno “Oyster Fish” e “Nonna Maria”, la “Locanda di Titti” e il “Cian” ma solo il voto di Borghese potrà confermare o meno il risultato.