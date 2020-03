«Quattro persone positive al Covid ma non ad Oratino», parla il sindaco

Il comunicato del primo cittadino Roberto De Socio

Quattro persone positive al Coronavirus ma non nel Comune di Oratino. E’ il sindaco Roberto De Socio a chiarire quanto accaduto attraverso un comunicato stampa. «Volevo fare alcune precisazioni su quanto scritto su alcune testate online dopo un video inviato stamattina ai miei cittadini. Ieri al 118 di Bojano, dove lavoro come medico, sono stato sottoposto a tampone per coronavirus ed è risultato negativo. Verso le 9 di stamattina appena ho saputo la notizia, visto che alcune testate giornalistiche scrivevano che operatori del 118 di Bojano sarebbero risultati positivi al test e viste le varie chiamate che stavo ricevendo, ho girato un video diffuso su canali social del mio paese. Nel video parlo di 4 persone risultate positive ma voglio puntualizzare che non risiedono nel Comune di Oratino».