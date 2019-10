Quattro passi… sospesi sul mare. «Si faccia qualcosa»

L’appello alla sistemazione dell’ex trabucco spazzato via dalle mareggiate «prima che si faccia male qualcuno»

La questione era già stata sollevata tempo fa quando un gruppo di ragazzini erano stati fotografati su quelle assi di legno decisamente pericoloso. All’epoca la richiesta di un gruppo di mamme termolesi era stata quella di inibire l’accesso alla passeggiata dell’ex trabucco spazzato via da una ondata di maltempo che si è verificata anni fa. In quell’occasione le onde e il vento avevano letteralmente “sradicato” la “casetta” che una volta serviva per la pesca del pesce con le reti. Di quel trabucco, uno dei più antichi di Termoli, sono rimaste solo le quattro assi della passeggiata sospesa nel mare ma del tutto accessibile a chiunque voglia provare l’ebbrezza di non avere nulla sotto i piedi. Adesso l’ennesimo appello viene lanciato sul gruppo Facebook AFDM da uno dei suoi iscritti. «Quando chi di dovere decide di intervenire prima che qualcuno si faccia male … poi ovviamente anche ridare decoro al luogo non sarebbe male». D’altronde tutta la passeggiata è ridotta in uno stato di totale abbandono. La speranza è che chi di dovere intervenga al più presto.