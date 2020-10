Quattro milioni e mezzo per il centro regionale Covid, risolto anche il problema anestesisti

Pubblicata sul sito della struttura del commissario per l’emergenza Covid Arcuri e su quello di Invitalia la procedura di gara di massima urgenza per l’approvvigionamento di lavori e servizi tecnici destinati all’adeguamento delle strutture sanitarie per realizzare i famosi settori riservati esclusivamente al trattamento della patologia del Coronavirus. In tutto, sono previsti 1.044 interventi, con un valore complessivo di oltre 713 milioni, che saranno eseguiti in 457 ospedali diversi che fanno capo a 176 aziende del servizio sanitario nazionale.

Il valore del lotto del Molise è di 4,5 milioni. Progettazione e lavori riguardano l’ex hospice del Cardarelli destinato a diventare centro Covid regionale, con l’allestimento di terapia intensiva, reparto medico e sala operatoria dedicati, oltre al rafforzamento dei Pronto soccorso di Campobasso, Isernia e Termoli.

«A fine ottobre – ha detto il commissario Arcuri – sottoscriveremo gli accordi e partiranno i lavori». La gara è stata bandita sulla base dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera presentati da tutte le Regioni e approvati dal ministero della Salute. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 12 ottobre 2020 alle ore 14.

I piani di riorganizzazione prevedono i lavori di adeguamento e ristrutturazione delle aree destinate alle terapie intensive e semi-intensive, nonché i lavori di separazione dei percorsi e di ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso. Gli operatori economici interessati possono partecipare per non più di 3 lotti geografici e solo per una medesima tipologia di sub-lotto prestazionale. La gara è accessibile sulla piattaforma di Invitalia al link gareappalti.invitalia.it.

Infine l’Asrem si appresta a tamponare, temporaneamente, fino al concorso per anestesisti che si svolgerà a fine mese, l’emergenza scoppiata in rianimazione al Cardarelli. Da lunedì, il reparto potrebbe garantire solo le urgenze. Ma dall’Asrem però fanno sapere di aver ricevuto disponibilità da alcuni specialisti che già lunedì potrebbero firmare il contratto di prestazioni professionali con partita Iva, fino all’espletamento del concorso stesso.