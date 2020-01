Quattro corsie nel Milleproroghe, Federico: «Demagogia di bassa lega»

L’onorevole del MoVimento 5Stelle interviene dopo la bocciatura del raddoppio della Bifernina

Interviene sulla questione della superstrada a quattro corsie tra Termoli e San Vittore l’onorevole del MoVimento 5Stelle Antonio Federico. «La Lega ha presentato un emendamento al Milleproroghe che voleva togliere 900 milioni di euro dal fondo per il Reddito di cittadinanza ed investirlo per realizzare una strada a quattro corsie tra Termoli e San Vittore. Stessa operazione ha fatto anche per altre realtà territoriali. Demagogia di ‘bassa lega’, considerando che una infrastruttura non può finire in un decreto che prevede, appunto, ‘proroghe’. Si prova a confondere e creare contrapposizioni tra i cittadini proponendo interventi che, anche proceduralmente, si sa benissimo non potrebbero mai essere approvati. Tant’è che i Presidenti delle Commissioni riunite di Bilancio e Affari Costituzionali, insieme agli Uffici tecnici, hanno ritenuto l’emendamento inammissibile, ovvero non potrà nemmeno essere messo in votazione. Di questi giochini in Parlamento ne vedo ogni giorno, ma sorprende che in Molise l’Assessore Niro dica che questa era una “opportunità concreta” e che “votare contro sarebbe uno sgarbo alla regione”! Gli investimenti infrastrutturali – ha affermato Federico – si programmano e si concertano con il Governo, con i Ministeri, con l’ANAS, non con estemporanei interventi legislativi pensati solo per fare clamore. Infatti già abbiamo portato questo intervento all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e ai vari Tavoli di aggiornamento del Contratto di programma con Anas. Quindi non vorrei che la Lega avesse utilizzato le carenze infrastrutturali regionali solo per fare politica in Parlamento. Ad ogni modo confermo la mia disponibilità ad una interlocuzione a tutti i livelli istituzionali che, del resto, c’è sempre stata».