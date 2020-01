Quattro corsie, Fanelli: «Anas e ministero non ne sapevano nulla»

La consigliera del Pd replica a Toma, Niro e Colla della Lega: «Perché non hanno impegnato i soldi dei Cis sulla superstrada preferendo invece i tratturi?»

CAMPOBASSO. «Se davvero tenevano al potenziamento della strada di collegamento più importante per il Molise, perché non hanno raccolto la nostra proposta di impegnare i soldi del Cis, preferendo invece i tratturi alla superstrada?». Lo chiede la consigliera regionale del Pd, Micaela Fanelli, dopo il mancato inserimento del decreto Milleproroghe della Termoli-San Vittore «prontamente scaricando le responsabilità su Pd e 5 Stelle», la quale si è recata «sia all’Anas sia al ministero delle Infrastrutture per capire se qualcuno aveva ufficialmente posto la questione ai soggetti competenti. Ovviamente – ha proseguito – nessuno sapeva niente dell’emendamento presentato e nessuno ha mai visto né Toma né Niro su questo punto specifico e per il provvedimento in questione. Ora si stracciano le vesti e accusano gli altri per la loro incapacità istituzionale. Sapevano quindi benissimo che l’emendamento sarebbe stato respinto».

Per cui, «davvero Toma, Niro e Jari Colla, senza costruire i necessari percorsi istituzionali, pensavano di poter ottenere qualcosa? Ora si stracciano le vesti e accusano gli altri per la loro incapacità istituzionale. E davvero pensano, insieme al reggente molisano della Lega Nord, che credo – ha concluso Fanelli – non avrà percorso più di un paio di volte le strade del Molise, di tirarsi fuori da quest’ennesima figuraccia dando la colpa al Governo?».