“Quattro corsie” con i fondi del Pnrr, se ne parlerà a Venafro alla Dimora Del Prete

Il Pd di Venafro ha organizzato un focus sulle infrastrutture regionali. Si parlerà della Quattro corsie e dell’utilizzo dei fondi del Pnrr. Lo spiega Stefano Buono, che afferma:

“Oggi abbiamo una grande opportunità per promuovere azioni di rilancio del territorio molisano grazie alla straordinarietà degli strumenti di cui disponiamo. Se ne parlerà mercoledì 15 giugno alle ore 18.30 presso la storica DIMORA DEL PRETE A VENAFRO.

Lo faremo al cospetto di autorevoli ospiti tra i quali l’ On. del PD Andrea Romano(membro in commissione infrastrutture) e il Senatore PD Alessandro Alfieri. Il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza in primis ma anche la quantità di risorse ulteriori e significative che oggi abbiamo la possibilità di utilizzare e che derivano dagli altri strumenti di programmazione. La centralità della discussione sarà incentrata sulla importanza delle grandi infrastrutture per lo sviluppo di un territorio. Tema particolarmente sentito in Molise per via della grande carenza e della piccolezza e particolarità del Nostro territorio. Una quattro corsie che manca solo da noi e che consentirebbe facilità di spostamento e salvezza per le aree interne. Ma anche un investimento sul ferro e l’elettrificazione delle ferrovie consentirebbero anche in questo caso non solo agilità di spostamento per i molisani ma anche maggiori opportunità di essere attrattivi per utenza extra regionale. La possibilità che si ha oggi di investire risorse più ingenti del Piano Marshall anche per ammodernare, migliorare sismicamente ed efficientare energeticamente il patrimonio immobiliare, con particolare attenzione ai bei borghi che ha il Molise. L’investimento sulla digitalizzazione, sull’innovazione tecnologica e sulle infrastrutture immateriali particolarmente importante per il nostro territorio. Un territorio caratterizzato dal verde, dai paesaggi sconfinati, dalle bellezze naturalistiche, storiche e archeologiche e che per questo è particolarmente vocato ad intercettare una programmazione di fondi strutturali europei vede il Molise essere nell’obiettivo 1 e quindi assegnare alla Nostra regione maggiori risorse. Occorre però una visione e una conseguente capacità di progettualità e programmazione che parta dai territori e provenga anche dalla Regione ma che, purtroppo, oggi manca. Per queste motivazioni riteniamo sia utile stimolare il dibattito e fertilizzare idee a riguardo”.