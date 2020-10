Quattro casi in paese, il sindaco chiude le scuole

“Cari concittadini, – ha scritto il sindaco di Oratino Roberto De Socio – per diversi mesi dall’inizio di questa pandemia siamo riusciti, attraverso il grande senso di responsabilità dimostrato da tutti e per il quale devo complimentarmi con voi, a restare tra i paesi Covid free. Purtroppo la situazione negli ultimi giorni si è modificata, come avrete avuto modo di sapere dalle notizie diramate con il bollettino Asrem. Attualmente ci sono 4 casi positivi. TRE persone appartengono alla stessa famiglia e al rientro da fuori Regione presentando alcuni sintomi si sono posti immediatamente in auto isolamento. Per il concittadino risultato positivo nella giornata di ieri le autorità preposte stanno procedendo a tutte le verifiche necessarie.

Vi chiedo di mantenere la calma e di osservare tutte le prescrizioni necessarie (OBBLIGO della mascherina anche in luoghi aperti vicino ad altre persone, distanziamento sociale e disinfezione delle mani). In questo particolare momento bisogna avere maggiore attenzione per proteggere tutti noi.

In via prudenziale, dopo la comunicazione ufficiale della lista delle persone in isolamento, con un’ordinanza ho predisposto la chiusura della Scuola per venerdì 16 e sabato 17 ottobre in modo da consentire una sanificazione degli ambienti”.