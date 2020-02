Quattro carri e oltre 400 figuranti, tutto pronto per il Carnevale

È tutto pronto per il Carnevale di Termoli. Saranno 4 i carri e oltre 400 i figuranti che attraverseranno le strade della città bassomolisana in due fine settimana quello del 15 e 16 e quello del 22-23 febbraio. I dettagli della manifestazione sono stati spiegati in conferenza stampa dall’assessore Michele Barile assieme ai componenti delle associazioni che si sono rese disponibili all’organizzazione degli eventi Fly Zone, Emozioni Latine, Peter Pan, Dance With me, Free Dance, Sorridere sempre Onlus, I Cavalieri di Termoli, Pro Loco, Francesco Del Ciotto e i Ragazzi del Carnevale. Assieme a loro hanno contribuito anche due classi del Liceo Artistico di Termoli. Quattro carri che avranno come temi dall’omaggio a Termoli e alla Gente di Mare, alla Bella e la Bestia, passando per Bollywood e i Cavalieri di Termoli. Oltre alle tradizioni sfilate prevista anche una caccia al tesoro all’interno del Borgo Vecchio e la Giornata del Cuore in piazza Monumento con la possibilità per i bambini di effettuare lavori artistici e uno spettacolo organizzato dall’associazione Sorridere Sempre Onlus.