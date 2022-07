Quattro anni fa moriva Sergio Marchionne. Quanto manca un Marchionne all’Italia?

Il 25 luglio 2018 il nostro Paese salutava un grande uomo

di Luigi Iosa

(Segretario Generale del Premio Menichella)

La leadership, le sfide impossibili, le strategie, i segreti del manager che ha trasformato la Fiat in un gruppo globale. In quattordici anni ha più che decuplicato il valore del gruppo in Borsa. Ha trasformato la Fiat da azienda italiana sull’orlo del fallimento a potente società globale. È andato all’assalto dei mercati. Ha pensato in grande. Le sue scelte, mai scontate, hanno esaltato gli investitori, ma gli hanno attirato accuse come quella di aver spostato il baricentro dell’impresa lontano dall’Italia e quella di aver calpestato i diritti degli operai.

Chi è stato Sergio Marchionne, leader visionario e divisivo, e che cosa resta della sua eredità? Nel suo best seller su Sergio Marchionne, Tommaso Ebhardt – che ho la fortuna di conoscere e che l’ha inseguito per dieci anni da un capo all’altro del mondo – ritrae una figura complessa, che si rivela man mano al giornalista in rapide battute, numerose occasioni professionali e preziosi incontri a due, a microfoni spenti. Il suo racconto inizia nel dicembre 2008 con l’operazione Chrysler, ricostruisce i traguardi storici, i progetti falliti, la leadership di Marchionne.

E lancia uno sguardo a quello che rimane di FCA dopo la sua tragica scomparsa. Ma soprattutto indaga le convinzioni, gli interessi, i sentimenti privati di un uomo riservatissimo, che tuttavia gli aveva affidato a volte i suoi pensieri, riconoscendolo pubblicamente come «il suo stalker più affezionato», e prova a capire il segreto del personaggio che da sconosciuto outsider è diventato uno dei manager di maggior successo sui mercati internazionali.

È ormai acclarato che negli U.S.A. la politica ha il primato sulla finanza, in Europa invece la finanza comanda e manipola la politica. In questo delicatissimo momento per il nostro Paese, dove esiste una crisi della politica senza precedenti nella storia repubblicana, Sergio Marchionne sarebbe stato il migliore Presidente del Consiglio dei Ministri perché, come ha dimostrato con i fatti, aveva una grande reputazione internazionale (vero capitale del Terzo Millennio) e soprattutto era equidistante dai poteri forti (epocale la lettera con la quale decise di uscire da Confindustria con effetto dal primo gennaio 2012) e dai sindacati dei lavoratori (che spesso non difendono a dovere quest’ultimi).

Marchionne era figlio di persone semplici ed era nato a Chieti in Abruzzo, nella piccola provincia italiana. Sarebbe stato capace di gestire al meglio la crisi dovuta all’inflazione e alla recessione, in quanto Sergio Marchionne non capiva solo di finanza e di Banche, ma aveva anche un occhio per gli operai. Infatti, non vi è dubbio, che se Stellantis, che rappresenta il quarto gruppo automotive al mondo, attualmente conta oltre 400 mila dipendenti (molti di questi operanti anche in Molise) lo si deve soprattutto al più grande global manager italiano, al quale l’Italia dovrebbe come minimo dedicare un’Università per formare, con i sui preziosi insegnamenti, la nuova classe dirigente pubblica e privata. In questo modo avrebbero maggiori rassicurazioni l’Europa e i mercati finanziari in attesa dell’auspicato ritorno del primato della politica sull’ indisturbato potere dei banchieri.