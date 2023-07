Quattordicesima non pagata ai lavoratori Atm, Cgil-Cisl: “E’ un diritto, non una concessione”

I sindacati tornano a recriminare per mancate spettanze in favore dei dipendenti del trasporto pubblico locale, nonostante i regolari accrediti della Regione

“Vive in Molise un probabile discendente diretto del Re Sole, Luigi XIV di Francia, al quale si attribuisce la famosa frase “ Lo Stato sono io”. Ecco vogliamo ricordare al “discendente del Re Sole” che dal 1.600 ad oggi sono intervenute rivoluzioni e sono state scritte Carte Costituzionali che hanno affermato diritti e libertà. E vogliamo ricordare a “quel discendente”, sapendo che sarà un duro colpo alle sue convinzioni, che in Italia esistono contratti collettivi da rispettare e che lui non è titolato a decidere se e quando pagare i suoi dipendenti”.

E’ dura e carica di sarcasmo la nuova accusa lanciata da Lucia Merlo della Filt Cgil Molise e Simone Vitagliano della Fit Cisl Molise nell’ambito dell’infinita vertenza Atm.

“Glielo vogliamo ricordare – continuano i rappresentanti sindacali – perché ad oggi ancora non risultano pagate le quattordicesime mensilità ai lavoratori suoi dipendenti del trasporto pubblico locale nonostante ATM continua a ricevere dalla Regione Molise il pagamento corrente con regolarità e tutti i mesi. Ora sappiamo che sono stati fatti proclami circa il pagamento degli stipendi e sappiamo che, pur se a macchia di leopardo, nei 3 mesi scorsi gli stipendi sono stati accreditati ai lavoratori direttamente dall’Azienda. Consapevoli del trauma che andremo a creare rispetto alle convinzioni dell’impresa, ci corre tuttavia l’obbligo di ricordare che la quattordicesima mensilità fa parte della retribuzione dei lavoratori e che è nel diritto dei dipendenti riceverla.

Restando in tema di reminiscenze storiche S. Paolo fu folgorato sulla strada di Damasco e trovò la strada della Verità, ma noi non vogliamo disturbare il Divino perché sappiamo che per aprire le menti a volte basta solo un poco di buon senso e la consapevolezza della responsabilità sociale che ogni imprenditore assume a sé. Basterebbe questo per risolvere la questione. Si eviterebbero disagi, invii di segnalazioni di ritardo e copiosi comunicati stampa. Non un miracolo quindi ma solo buon senso”.