Quasi tutti i dipendenti sono in nero, chiusa azienda tessile. Multe per 60mila euro

I controlli effettuati a Montenero di Bisaccia dall’Ispettorato Territoriale del lavoro di Campobasso dopo una attenta attività di intelligence: accertata la presenza di 30 lavoratori ‘irregolari’ su un totale di 39 occupati. Riscontrate anche numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

Sessantamila euro di sanzioni e sospensione dell’attività. Sono questi i risultati di una verifica a cui è stata sottoposta un’azienda tessile di Montenero di Bisaccia. L’attività, effettuata dall’Ispettorato Territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia nei giorni scorsi è stata preceduta da una intensa attività di intelligence.

Nel corso dei controlli gli ispettori hanno accertato la presenza di 30 lavoratori a nero su un totale di 39 occupati in azienda, tutti cittadini itaiani o comunque comunitari.

Nei confronti dell’impresa è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.

Sono state, inoltre, riscontrate numerose violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra le quali la mancata formazione in materia di salute e sicurezza e la mancata visita medica per i lavoratori.

Le sanzioni amministrative irrogate si aggirano intorno ai 60 mila euro.