Quasi 60mila molisani chiamati alle urne, Isernia il centro più grande, Molise il più piccolo: tutte le curiosità sulla tornata elettorale

In principio erano a 31 ma a Chiauci, piccolo centro della provincia di Isernia, le consultazioni non si terranno perché nessuno si è candidato. Sono, dunque, 30 i centri molisani chiamati alle urne domani, domenica 3 ottobre, e dopodomani, lunedì 4, per le Amministrative.

I molisani chiamati alle urne sono poco più di 57mila.Tra i comuni interessati alla tornata elettorale, il più grande è Isernia, con poco più di 19mila aventi diritto al voto (l’unico al di sopra dei 15mila abitanti e dove è quindi possibile il ballottaggio), il più piccolo è invece Molise con poco più di 150 elettori.

In provincia di Campobasso si vota in 14 comuni:

Baranello

Casacalenda

Civitacampomarano

Guardiaregia

Matrice

Molise

Morrone del Sannio

Portocannone

Rotello

San Biase

San Giacomo degli Schiavoni

San Massimo

Sepino

Ururi

In provincia di Isernia, si vota si vota in 16 comuni

Acquaviva d’Isernia

Bagnoli del Trigno

Cantalupo nel Sannio

Capracotta

Carpinone

Castel San Vincenzo

Colli a Volturno

Forlì del Sannio

Isernia

Monteroduni

Pesche

Pescolanciano

Pettoranello del Molise

Pizzone

Roccamandolfi

San Pietro Avellana

Tra questi centri cinque tornano alle urne senza avere il sindaco uscente ancora alla guida del comune. A Casacalenda è venuta meno la maggioranza che nel 2019 aveva eletto Sabrina Lallitto, il comune è attualmente commissariato e si torna al voto in anticipo.

A Rotello nei mesi scorsi è deceduto il sindaco Michele Miniello, che era stato eletto nel 2019 e dunque si va alle urne con due anni e mezzo di anticipo. A Monteroduni le elezioni del 2019, vinte da Custode Russo con appena un voto di vantaggio sulla lista concorrente, sono state annullate dal Consiglio di Stato. Anche a Pettoranello si era votato nel 2019, ma qui si torna alle urne perché con le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali il municipio è stato commissariato. Infine il caso di Pizzone dove si va al voto alla scadenza naturale del mandato, ma il paese da alcuni mesi è retto da un commissario perché l’amministrazione uscente non ha approvato il bilancio.