Quasi 200 chiamate in un giorno e minacce di morte all’ex moglie, nei guai un uomo

Il soggetto, residente in provincia di Campobasso, raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati. L’incubo era iniziato a luglio 2020

Era arrivato in un solo giorno a farle 190 chiamate senza risposta a cui si sono aggiunti, nel corso dei mesi, le minacce di morte, le molestie, le ingiurie e gli appostamenti tanto che lei, la sua ex moglie, era arrivata a cambiare le sue abitudini di vita per cercare di sfuggire a quell’ex marito molesto che non la lasciava vivere.

Il suo incubo si è concluso nella giornata di oggi, 1 dicembre, quando gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso a carico dell’uomo, residente in un paese della provincia.

A suo carico ci sono le ipotesi di reato di atti persecutori a danno della ex moglie tanto che adesso l’uomo non potrà avvicinarsi alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla donna.

Le indagini

La condotta dell’uomo, stando a quanto ricostruito dagli agenti, è stata un crescendo di atti persecutori che si sono manifestati dal luglio 2020 quando la donna ha deciso di interrompere la loro relazione.

Già durante il matrimonio, infatti, si erano verificate delle condotte e delle persecuzioni che, però, non erano state denunciate. Poi la fine della relazione e l’inizio della vera e propria persecuzione.

Quasi 200 chiamate in un giorno, oltre a minacce anche di morte, molestie, ingiurie, appostamenti, pedinamenti e altre condotte quando il soggetto faceva abuso di sostanze alcoliche.

“Tutto questo – raccontano gli inquirenti – ha sortito l’effetto di infondere nella vittima un perenne stato di prostrazione e timore per l’incolumità propria e dei due figli minori al punto di non consentirle di svolgere regolarmente le proprie attività e portandola a modificarle nel tentativo di ricercare sicurezza e privacy”.

Il “Codice rosso”

“La vicenda – continua il procuratore D’Angelo – rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni ed il cui contrasto capillare è doveroso e necessario anche al fine di prevenire i più gravi reati tanto è vero che nel solo 2021 ci sono stati più di 70 codici rossi trattati dalla sezione specializzata della Squadra Mobile di Campobasso”.