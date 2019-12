Quarto giorno di ricerche per ritrovare Victorine Bucci

REDAZIONE TERMOLI

Non si hanno ancora tracce di Victorine Bucci, la 42enne scomparsa da Larino mercoledì scorso. In questi 4 giorni di ricerca i sub di Teramo hanno scandagliato i fondali del porto dopo che era stato rinvenuto il suo telefonino proprio al porto di Termoli. Le ricerche subacquee hanno dato esito negativo ed ora si punta l’attenzione alla Panda rossa sulla quale Victorine si è allontanata da casa. I carabinieri, intanto, hanno ascoltato sia la madre che il compagno della donna. Durante le indagini le forze dell’ordine hanno anche scoperto che Victorine nel mese di dicembre era stata al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo dopo aver subito delle percosse. Sono ore di trepidazione per la famiglia che spera che tutto possa risolversi nel migliore dei modi. Intanto per il quarto giorno consecutivo continuano serrate le ricerche della donna e al vaglio degli inquirenti si cerca anche nelle tra le immagini delle telecamere di sorveglianza.