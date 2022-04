Quarta dose, da mercoledì 13 aprile è possibile prenotarsi

E’ ora raccomandata per tutti gli ultraottantenni, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e tutti gli ultra 60enni con fragilità correlata a stati patologici specifici

Con la Circolare n. 0021209 dell’8/04/2022 il Ministero della Salute ha ufficializzato indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

La quarta dose è ora raccomandata per tutti gli ultraottantenni, gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e tutti gli ultrassessantenni con fragilità correlata a stati patologici specifici.

Dal 13/04/2022, il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consentirà la prenotazione della IV dose (second booster) per tutti gli over 80 e per gli over60 con fragilità specifica.

Gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi in quanto saranno vaccinati presso dette strutture dal personale ASREM.

L’intervallo di tempo da rispettare è sempre quello di almeno 120 giorni dopo l’ultima somministrazione.

Ecco di seguito l’elenco delle patologie concomitati/preesistenti considerate causa di fragilità per le quali è raccomandata la cosiddetta quarta dose per la fascia di età che va dai 60 ai 79 anni:

Al momento, – precisa la circolare – l’indicazione non si applica ai soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo (cosiddetta terza dose).

Si ricorda che è possibile altresì effettuare:

prenotazione online della IV dose (dose booster) per gli IMMUNODEPRESSI, e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, dai 12 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione. prenotazione online prima dose dai 5 anni compiuti in su con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; prenotazione terza dose – per coloro che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; la riprogrammazione della seconda dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo); la riprogrammazione della terza dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo);

Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000 – mail: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it.