Quarta dose, 3 i centri vaccinali in Molise: dove, come prenotarsi e chi può fare il vaccino

Tutte le informazioni necessarie per la quarta dose diramate dall’Azienda Sanitaria regionale

E’ partita la campagna per la IV dose di vaccino rivolta agli over 60 e ai soggetti fragili dai 12 anni in su.

Come stabilito dal Ministero della Salute, la quarta dose è stata estesa a:

a tutte le persone di età uguale o superiore a 60 anni ;

; alle persone con elevata fragilità di età uguale o superiore a 12 anni.

Per tutti i soggetti, la somministrazione – ha comunicato l’Asrem – può avvenire a condizione che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo (terza dose) o dall’ultima infezione successiva al richiamo (dalla data del test diagnostico positivo).

DOVE POTER FARE I VACCINI?

L’offerta vaccinale della Regione Molise verrà garantita, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 14, nei seguenti hub vaccinali regionali:

Ambito territoriale di Campobasso P.O. Cardarelli

Ambito territoriale di Termoli P.O. San Timoteo Casa della Salute di Larino (dal lunedì al venerdì)

Ambito territoriale di Isernia P.O. Veneziale e Auditorium di Isernia Ambulatorio Vaccinale S.S. Rosario – Venafro



MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Dal 14 luglio 2022 il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consentirà la prenotazione della IV dose (second booster) per tutti gli over60 e per tutti gli over12 in condizione di fragilità.

Gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi in quanto saranno vaccinati presso dette strutture dal personale ASREM.

CHI PUO’ FARE I VACCINI?

Per chi avesse necessità, si ricorda che, attraverso la piattaforma vaccinale, è possibile effettuare anche:

prenotazione online della IV dose (dose booster) per gli IMMUNODEPRESSI, e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, dai 12 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione. prenotazione online prima dose dai 5 anni compiuti in su con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; prenotazione terza dose – per coloro che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario; la riprogrammazione della seconda dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo); la riprogrammazione della terza dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo);

ASREM sottolinea l’importanza assoluta di vaccinarsi

Per TUTTI gli IMMUNOCOMPROMESSI

Per TUTTI gli OVER 60

Per tutti gli over 12 affetti dalle seguenti patologie:

Aree di patologia/condizione Definizione della condizione Malattie respiratorie – Fibrosi polmonare idiopatica; – Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia. Malattie cardiocircolatorie – Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); – Pazienti post-shock cardiogeno. Diabete / altre endocrinopatie severe – Diabete di tipo 1; – Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze; – Morbo di Addison; – Panipopituitarismo. Malattie epatiche – Cirrosi epatica Malattie cerebrovascolari – Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva; – Stroke nel 2020-21; – Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3. Emoglobinopatie – Talassemia major; – Anemia a cellule falciformi; – Altre anemie gravi. Altro – Fibrosi cistica; – Sindrome di Down; – Grave obesità (BMI >35). Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica) – Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

Si ribadisce che l’indicazione alla vaccinazione si applica anche ai soggetti che hanno contratto, da almeno 120 giorni, l’infezione da SARS-CoV-2 anche se successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo (cosiddetta terza dose).

E SE NON POSSO RECARMI IN UN CENTRO VACCINALE?

Le vaccinazioni domiciliari , per i soggetti che non possono recarsi nei centri vaccinali, è garantita da team di Medici e Infermieri, coordinati dal Dipartimento di Prevenzione; la richiesta di vaccinazione a domicilio può essere richiesta al call center covid telefonando al numero 0874.1866000 oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it

Il call center eroga comunque informazioni e supporto per tutte le tipologie di prenotazioni.

NON MANDARE LA SICUREZZA IN VACANZA: FAI IL VACCINO.