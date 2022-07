Quarantenne deceduto al Veneziale, si indaga a tutto campo

E’ deceduto in tarda mattinata il 40enne trovato giorni fa in una pozza di sangue nel centro storico di Macchia d’Isernia. L’uomo era stato soccorso, privo di sensi, davanti all’abitazione che fu dei genitori da alcuni passanti. Immediata la corsa in ospedale. Dopo due settimane d’agonia il 40enne è deceduto. Indagano i carabinieri, senza escludere alcuna pista, neanche quella dell’omicidio. Infatti le ferite sul corpo del 40enne potevano essere compatibili anche con un pestaggio. Importanti i risultati dell’autopsia, se questa verrà decisa dalla magistratura.