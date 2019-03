Quarantennale dell’omicidio Pecorelli, Sessano ha sete di verità

ISERNIA

In occasione del quarantennale dalla morte di Mino Pecorelli, giornalista di Sessano del Molise ucciso a Roma il 20 marzo 1979 a Roma, in via Orazio, quartiere Prati, a poca distanza dalla redazione di OP (Osservatorio Politico), giornale “scomodo” ai poteri forti e di cui lo stesso Pecorelli è stato il fondatore, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Venditti ha affisso dei manifesti per ricordare che ancora si attende di conoscere la verità. Ad oggi, infatti, ancora non si sa chi è stato ad uccidere il cronista molisano, il suo assassinio resta una delle pagine più buie e misteriose della storia recente italiana.

É di qualche settimana fa la notizia della riapertura del caso da parte della Procura di Roma che ha accolto l’istanza presentata dal legale Valter Biscotti, convinto che ci siano ulteriori elementi probatori per scoprire chi sia stato l’esecutore dell’efferato omicidio.