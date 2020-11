Quarantena per chi rientra dalle zone rosse e arancioni, Valente: “Non ha senso”

Non condivide affatto la nuova ordinanza del presidente della Regione Molise, Donato Toma, che obbliga alla quarantena tutti coloro che rientrano dalle zone rosse e arancioni il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente. “Un’ Ordinanza che non condivido affatto e che non ha alcun senso in questa situazione in cui il virus e diffuso ovunque, molto anche nella nostra regione.

Non capisco perché chi rientra da Pescara, Foggia o Benevento dovrebbe essere più accorto (e sottoposto a quarantena) di chi si sposta da Campobasso a Termoli o da Isernia a Larino.

Senza parlare poi delle carenze interpretative dovute alla poca chiarezza di detta Ordinanza.

La trovo una mera operazione di facciata che contribuisce ad appesantire ancora il lavoro già complicato di medici e personale Asrem e crea problemi seri ad alcune categorie di lavoratori”.