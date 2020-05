Quarantena obbligatoria per i lavoratori pendolari: con la nuova ordinanza prolungati anche i disagi

Con la nuova ordinanza del presidente della Regione Molise, Donato Toma, sono stati prorogati sino al 17 maggio gli obblighi e i divieti in vigore con l’ordinanza precedente dello scorso 30 aprile: in sostanza sono previsti alcuni obblighi “per tutti gli individui che hanno soggiornato per più di 24 ore, negli ultimi 14 giorni, fuori dal territorio regionale del Molise”. Una decisione che ha creato malcontento tra chi, dal 4 maggio, ha nuovamente iniziato a spostarsi per esigenze lavorative. In particolar modo liberi professionisti, operai impegnati in diversi campi (edile etc) sono di fatto costretti, con la nuova ordinanza a ritmi massacranti. A tornare di fatto la sera in Molise per non rischiare di fermarsi nuovamente per 14 giorni.

«Purtroppo la mia attività di artigiano è concentrata nell’area campana – ci ha segnalato un lettore – e dopo uno stop forzato di oltre due mesi che ci ha messo in ginocchio, perché, ad oggi 12 maggio, ancora non vedo nessun tipo di ristoro economico, ho lentamente ricominciato (e come me tanti colleghi) a lavorare fuori regione. Il problema è che sono costretto a svegliarmi alle 4 del mattino, a lavorare tutto il giorno e tornare a tarda sera in Molise (e ricominciare al mattino con un paio di ore di sonno) perché, con la proroga dell’ordinanza non si può soggiornare fuori dal territorio regionale altrimenti si è costretti a stare di nuovo 14 giorni in isolamento. Come me centinaia di operai restavano a dormire fuori e poi tornavano a casa, magari due volte a settimana. In questo modo – conclude il nostro lettore con la sua segnalazione – invece siamo costretti ad effettuare dei tour de force massacranti che stanno creando non pochi disagi sotto tutti i punti di vista (fisico, economico etc)».