Quarantena a Santa Maria del Molise per l’imprenditore rientrato in barca dalla Tunisia

Era partito dalla Tunisia con uno dei tanti barchini di migranti che arrivano nel Mar di Sicilia e vengono tratti in salvo a Lampedusa (Trapani), ora è rientrato a casa sua, a Santa Maria del Molise (Isernia). Lo conferma il sindaco del paese, Michele Labella, che si è recato a casa dell’uomo: “Era una atto dovuto da parte mia – ha detto Labella – per le misure anti-Covid. Ho accertato che si è autodenunciato all’Aserm e sta osservando la quarantena fiduciaria, in un’abitazione diversa da quella dove vive la sua famiglia”. Sui particolari della vicenda, Labella non vuole rilasciare dichiarazioni: “A farlo – anticipa – sarà un avvocato nominato dalla persona in questione”. Era sbarcato a Lampedusa il 20 settembre scorso dove è stato sottoposto a tampone con esito negativo, quindi è rientrato in Molise ed è a casa da tre giorni.