Quando uno divenne due: dagli Abruzzi al Molise

di Marianna Meffe

Tutti i molisani si sono sentiti rinfacciare almeno una volta di essere stati un tempo parte dell’Abruzzo, magari proprio da qualche abruzzese particolarmente orgoglioso.

Sempre messi in secondo piano o accorpati a qualche altro territorio, sembra che il Molise la sua indipendenza se la sia proprio dovuta sudare.

Come genitori severi, sono stati molti i territori che hanno tenuto legato a loro il Molise per tanto tempo.

Comincia tutto con il Regno di Sicilia di Federico II, quando eravamo annessi alla Terra di lavoro (o Campania Felix, un agglomerato che comprendeva parte di quelle che oggi sono Campania, Lazio e Molise) e fino al 1538 andammo sotto il nome di “giustizierato di Terra di Lavoro e Contado di Molise”, per poi essere annessi alla Capitanata.

Benché, seguendo i confini naturali del territorio (si veda il Trigno che separa Molise e Abruzzo a nord), già dopo la scissione del regno di Sicilia si considerasse la provincia del Molise come a sé stante (insieme a quelle di Abruzzo Citeriore e Abruzzo Ulteriore I e II), fu solo nel 1806 che essa acquisì autonomia amministrativa.

Con la formazione del Regno d’Italia ci furono altri rimaneggiamenti: al territorio già formalmente noto come Molise venne annessa Venafro, togliendogli però alcuni comuni destinati alla neocostituita provincia di Benevento.

Poi arrivò l’Assemblea Costituente che, durante la stesura della Costituzione italiana all’indomani del referendum del 1946, decise per l’istituzione della famosa regione “Abruzzi e Molise”, che univa gli attuali Abruzzo e Molise in un unico territorio.

Dobbiamo aspettare il 1963, con la modifica dell’articolo 131 della Costituzione, per vedere finalmente riconosciuta al Molise quell’indipendenza che, per cultura e geografia, sentiva già propria da tempo.

Tuttavia, le altre regioni forse non riescono ancora ad accettare la nostra natura di figli emancipati: sarà per questo che tutti continuano a dirci che il Molise non esiste?