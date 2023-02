Quando una regione esprime cultura conquista anche visibilità

Pino Chiappini: con la delega ai Molisani nel Mondo ho conosciuto e mai dimenticato Tony Vaccaro

“Tony Vaccaro se n’è andato portando il Molise nel cuore. Forse la sua è la stessa condizione che ogni emigrante vive: non riuscire a guarire la ferita provocata dallo strappo dal luogo natio, dalla casa, dagli affetti originali, da quell’insieme di sensazioni reali e dalle tante condizioni materiali e immateriali che nell’insieme costituiscono l’appartenenza ad una terra, un territorio.”

A parlare così è Pino Chiappini di Montenero di Bisaccia che ha conosciuto e frequentato Vaccaro mentre, negli anni ’90, in Provincia ricopriva il ruolo di assessore ai “Molisani nel Mondo” ed è rimasto in contatto con il fotografo italo-statunitense fino ai suoi ultimi giorni di vita.

Vaccaro con l’assessore Pino Chiappini

“Eccome se ricordo quella donazione di Tony Vaccaro che abbiamo provveduto subito a tutelare. Vede sul solco del lavoro iniziato nel 1997 e durato fino al 1999 da Antonio Chieffo – al quale si deve il merito di aver reso la Provincia trasparente e costruttiva nell’impegno culturale intrapreso – responsabilità culminata con l’organizzare come Provincia, insieme alla Regione Molise, il Giubileo del 2000. Con la nomina di Augusto Massa a Presidente, avvenuta successivamente, non si è assolutamente vanificato il lavoro precedentemente svolto e, sebbene l’esecutivo esprimesse un diverso indirizzo politico, si è proseguito rispettando e portando a compimento gli impegni precedentemente presi dall’esecutivo guidato da Antonio Chieffo. Fino al 2006 sono stato titolare della delega assessorile e, in tale veste insieme al dottor Vincenzo Lombardi ci siamo impegnati nella ricerca dei molisani diventati <illustri> nei vari luoghi di accoglienza sparsi per il mondo. Ci siamo imbattuti in un’altra importante figura di molisano illustre, oltre a Tony Vaccaro, abbiamo conosciuto Frank Monaco originario di Cantalupo nel Sannio anche lui straordinario fotografo, in onore del quale la Provincia ha organizzato una straordinaria mostra divulgativa. Anche Frank Monaco ha lasciato alla Provincia molte delle sue foto, certamente adesso dormienti negli archivi dell’Albino. Oggi mi piange il cuore nel pensare che tutto quel materiale raccolto con passione e fatica, considerando anche le esigue risorse economiche a disposizione a quel tempo, debba essere condannato all’abbandono.

Durante la sua ultima visita a Bonefro

Questo nostro Molise che aspira a conquistare un proprio posto nel panorama turistico nazionale non può prescindere dalla possibilità di offrire la testimonianza della propria cultura. Vanno bene i prosciutti e i caciocavalli per soddisfare le esigenze di un turismo di massa importante sì, ma anche effimero, distratto, richiamato da un interesse legato alla moda o all’attualità; ma è la cultura che una regione esprime ad imprimere una connotazione autentica e stabile ad un territorio pressoché sconosciuto che vede una nuova generazione di abitanti, i nostri giovani, ancora una volta decisi ad afferrare una valigia, e andarsene.

Ho mantenuto i rapporti con Tony Vaccaro si può dire fino all’ultimo. Ho partecipato le mie personali condoglianze al figlio a New York . Non ho sentito alcuna Istituzione molisana fare altrettanto”. T.V.