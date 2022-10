Quando si preparava la tavola dei morti la sera della vigilia di Ognissanti

Una tovaglia, candida un cestino col pane, una brocca d’acqua e chi poteva permetterselo una colma di vino. La credenza popolare e la religiosità voleva che in quella notte i morti tornassero alle loro case

Quelli che hanno la mia età e per contare gli anni che si portano addosso con un pizzico di civetteria dicono di aver visto parecchie primavere, forse ricordano un rito che in quasi tutte le famiglie si celebrava la sera della vigilia di Ognissanti.

Erano le donne, le mamme, le nonne le ultime a coricarsi perché nel silenzio della casa addormentata, mormorando orazioni preparavano la tavola dei morti. Una tovaglia, candida un cestino col pane, una brocca d’acqua e chi poteva permetterselo una colma di vino.

La credenza popolare e la religiosità di quel mondo semplice di origine contadina voleva che in quella notte i morti tornassero alle loro case. Tornavano girando per l’orto di casa dove al momento in cui erano venuti al mondo, come segno propiziatorio nei confronti della terra, si seppelliva la placenta che per nove mesi li aveva nutriti e protetti. Nel caminetto veniva bruciato il cordone ombelicale. Si tornava alla ricerca delle radici e questo rito alimentava la certezza che nessuno muore per sempre. Loro sono sempre con noi e a tenerli in vita è l’amore di chi resta. V.T.