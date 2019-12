“Quando nascette Ninno”, tutto pronto per il presepe vivente

Venerdì l’inaugurazione della manifestazione ad Oratino

Sarà inaugurato venerdì 6 dicembre, a partire dalle 16.30, nel borgo antico di Oratino presso la casa alloggio “Il Giardino di Ninetta” il Presepe Vivente dal titolo “Quando nascette Ninno”. Attori saranno ragazzi ed operatori de “Il Granello di Senape” e nonni ed operatori della Casa alloggio “Il Giardino di Ninetta” e del Centro Diurno Alzheimer di Campobasso. Il Presepe, nato da un’idea della Cooperativa Sociale “Ricerca & Progetto” e de “Il Granello di Senape”, saprà far rivivere, con suggestione, la semplicità del Natale di un tempo, la luce e le emozioni legate alla nascita del Bambino Gesù. La cura delle scene, come degli abiti, è affidata all’Associazione Culturale “La Mantigliata – Cultori del Costume”. Valori nobili di un tempo lontano ma non troppo da non meritare d’esser rivissuti. Alla manifestazione hanno, altresì, collaborato l’Associazione Culturale “Arturo Giovannitti” ed il Comune di Oratino.