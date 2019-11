Quando Michele Iorio diceva «largo ai giovani»

L’ex governatore ben 19 anni fa chiedeva un «cambio generazionale»

Ogni tanto ci capita di rovistare nel nostro archivio: l’ultima volta che è successo la nostra attenzione è stata subito attirata dalla foto di un giovane Michele Iorio che in una intervista tuonava «largo ai giovani».

Da quell’imperativo, lanciato da colui che sarebbe diventato il protagonista indiscusso della politica regionale, sono trascorsi ormai quasi vent’anni (si tratta di dichiarazioni rilasciate in una intervista del 12 settembre del 2000).

Per questo, a distanza di oltre 19 anni anni, chiediamo all’oggi consigliere regionale Michele Iorio se le frasi pronunciate nel 2000 possono ancora trovare realizzazione.

«Bisogna dare attuazione a quel cambio generazionale di cui la politica ha bisogno – diceva testualmente Michele Iorio sulle colonne del Quotidiano del Molise – con una rappresentanza di donne, giovani e professionisti».

Proprio in virtù di quelle frasi ci viene da chiedere: «Presidente lei è riuscito a trovare l’elisir di lunga “vita politica” o quel messaggio è ancora attuale e forse è arrivata l’ora di dire davvero “largo ai giovani”?…».

Fermo restando che, purtroppo, gli anni passano per tutti, già da lunedì il governatore sarà contattato dalla nostra redazione per ascoltare la sua posizione in merito dopo 20 anni di politica. A ricordo, lo omaggeremo con la copia del giornale del 12 settembre del 2000.