Quando lo sport è riscatto: nel carcere di Larino il progetto del Coni

Attenzione al benessere psicofisico attraverso l’osservazione delle regole, il rispetto degli altri, la solidarietà, la correttezza e il valore dell’avversario che solo la pratica dello sport può insegnare. E’ questo il nobile scopo dell’iniziativa che il Coni Molise, attraverso il suo Presidente Vincenzo D’Angelo, ha voluto offrire ai detenuti della Casa Circondariale di Larino proprio per promuovere salute e benessere grazie ai benefici dell’attività fisica collaborando ad un processo di ri-educazione attraverso le discipline sportive. Un progetto, questo, sposato appieno dalla Direttrice del carcere frentano, Rosa La Ginestra che questa mattina, venerdì 14 ottobre, era presente insieme ai rappresentanti delle federazioni.

I detenuti potranno scegliere, tra quelli proposti, lo sport che preferiranno. Una volta avvenuta la scelta saranno seguiti da un istruttore che li aiuterà a fare bene. Un momento che aiuterà i detenuti a migliorare la convivenza all’interno dell’Istituto, contribuendo ad abbassare il livello di tensioni e di conflitti. Proprio in questo senso le attività sono pensate ed organizzate in modo da essere “strumento educativo”, mezzo attraverso il quale lavorare sulle relazioni, sulle regole, sui valori come la legalità e la cooperazione, sul significato della sconfitta e della vittoria e sulla “gestione delle frustrazioni”.

Il progetto che partirà dal prossimo mese di novembre prevede la possibilità di svolgere calcio, pallavolo, rugby, arti marziali, equitazione e tanto altro. Una grande opportunità, dunque, per i detenuti che già questa mattina si sono cimentati in alcune delle attività sportive che li vedranno protagonisti.