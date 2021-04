Quando lo sport diventa documento sociale: domenica 11 ottobre 1981 arriva Guido Biondi il Re del Molise intero

Domenica 11 ottobre 1981 arriva Guido Biondi il Re del Molise intero

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” salutano ancora una volta con grande piacere il contributo dell’amico Sergio Genovese, eco preziosa di fasti sempre sognati e resi vivi dalla memoria storica.

di Sergio Genovese*

In quell’estate calda del 1981 la gente Campobassana si convinse che, con i soldi di Molinari, dopo averla sfiorata con la gestione di Falcione, la serie B fosse un traguardo possibile. L’allenatore era Enzo Montefusco, che, da calciatore, dallo Stadio San Paolo di Napoli, cercò di offuscare l’immagine di un altro partenopeo doc, Antonio Juliano. Insomma era un nome stimolante per una squadra di provincia che voleva conquistare un posto dove cominciavano a finire quelli con il blasone. La stagione iniziò male, tre partite con zero punti, il risultato ebbe l’effetto di svilire tutte le certezze che i campobassani sotto l’ombrellone delle spiagge termolesi, avevano costruito. Fu così che Piero Aggradi, direttore sportivo, prendendo il vecchio telefono con la tastiera che roteava, compose il numero di Guido Biondi che per una strana motivazione, a stagione in corso, era senza squadra. Fu annunciato come un calciatore meritevole di indossare la maglia numero dieci. Un po’ di scetticismo era palpabile, soprattutto nei tanti campobassani che di numeri dieci ne aveva conosciuto pochi di ottimo livello. ( Truant, Fera, Pinna, De Matteis) Negli stessi tifosi insisteva un atteggiamento prudente perché un giocatore, a ottobre senza squadra, non annunciava un vaticinio rassicurante. In quella domenica di sole di quell’autunno del 1981, nella discesa in campo vedemmo un calciatore che correndo con i piedi schiaffeggiava il terreno. In molti storsero il muso non solo per la sua deambulazione ma anche per la sua altezza. Nei tifosi popolari era consolidata la convinzione che per giocare al calcio ed avere successo, bisognava avere centimetri e muscoli che Guido Biondi effettivamente non aveva. Bastò invece solo per un attimo carpirne il rapporto di lusso che aveva con la sfera per capire che quei piedi, discretamente a papera, erano le bacchette dorate di un grande direttore di orchestra. Subito vincemmo la partita ma subito Campobasso calcistica capì che aveva trovato la pepita d’oro che da tempo cercava. Da quella domenica 11 ottobre del 1981, più di un deputato, più di un sindaco, più di un qualsiasi alto in grado della vita sociale della nostra città, prese per mano un popolo in astinenza di successo e lo condusse alla meta. Sarebbe fuori tema disquisire delle capacità sportive di Guido Biondi, fare racconto delle sue qualità balistiche visto che le punizioni per lui erano come calci di rigore. Non è questo che voglio valorizzare anche perché non aggiungerei niente a quello che tutti sanno. Forse il nostro grande amico di Lanciano nemmeno si convinse di valere tanto, oggi in una lettura postuma, dobbiamo riconoscere che il nostro numero dieci per antonomasia, grazie alla sua bravura, ci portò in un paradiso speciale. Noi i fanti al suo fianco e lui il re. Le sue giocate superavano le reti di recinzione del Vecchio Romagnoli, sorvolavano la nostra piccola regione mentre la scia del volo raggiungeva i cieli, dalla Lombardia alla Sicilia. Ogni suo goal, ogni suo preziosismo, era per Campobasso e per il Molise una strada in più, un ponte nuovo che si costruiva, un treno che si sostituiva, una grande industria che nasceva. La sua melodia calcistica, leggera e vellutata, ci spalancò la convinzione che nessun traguardo era impossibile. Quando quei cinquemila spettatori lo videro scendere in campo con i piedi discretamente a papera pensarono ad un bidone di cui la storia calcistica rossoblù è piena. Per la prima volta quell’alone di pessimismo che è tipica dei molisani, in un attimo, dopo il primo tocco di palla, si polverizzò. Nella vita di ogni giorno diventammo tutti Guido Biondi, nonostante i nostri “piedi a papera” prendemmo coraggio. Con lui in campo anche una partita il cui risultato si metteva male, non propagava mai aneliti di pessimismo , prima o poi, lui, il re, avrebbe raddrizzato tutto. Dopo il goal di Canzanese che ci portò alla vittoria nella partita di esordio al Vecchio Romagnoli, scappammo nel post partita davanti al Bar Centrale della famiglia Mastropaolo. Nicolino De Sanctis tra centinaia di persone riconobbe il miracolo:” Biondi è di un’altra categoria, con le sue prodezze ci porterà in serie B.” Aveva ragione ma la folla lo aveva già intuito. Tutti provammo stupore quell’undici ottobre del 1981. Avevamo trovato il nostro alfiere, il nostro Davide capace di sovvertire un pronostico che ci dava atavicamente perdenti su ogni campo, almeno fino a quando non arrivò quello con i piedi a papera. Purtroppo a ingigantire il velo di malinconia di un contesto sociale che viveva di addizioni relazionali e di integrazioni naturali contrariamente a quello che accade oggi, c’è la presa d’atto che Guido Biondi, come un altro alfiere Michele Scorrano, ci ha lasciati sconfitto dal male del secolo. La sua esistenza avrebbe corroborato i ricordi di una vita che a distanza di quarant’anni ha conosciuto un declino inimmaginabile per questo ancora più doloroso.