Quando le generazioni si educavano a vivere all’incrocio dei venti

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” sono felici di ospitare il contributo dell’amico Sergio Genovese, pregevole come “spaccato” della storia di Campobasso, ironico e commovente.

In Via Pennino 46 , popolare strada della Campobasso ai piedi del Castello, nel picco della salita, c’era una casa rabberciata di sole tre stanze di cui due cieche ed una con uno spiraglio di luce. In questo alloggio così sofferto dimorava la famiglia de Soccio. Pasquale in arte “ Serone “ era l’unica fonte di reddito. Per tutti gli anni quaranta, il capo famiglia, fece il carrettiere. Con il suo calesse organizzava traslochi, trasferimenti e ogni compito utile a trasportare merce. Nella casa presa in fitto, stazionavano la moglie Giovannina con i suoi genitori, tre sorelle e il primo genitore Mario. Agli inizi degli anni cinquanta il carretto fu sostituito da un automobile che a stento aveva superato le utilitarie che si mettevano in moto girando la manovella sotto al motore. Fu così che iniziò la lunghissima carriera di tassista scelto da una intera città. A metà degli anni cinquanta nacque Enzo, qualche anno dopo Lucia, comprimendo ancor di più gli spazi dell’angusta casa dove nel frattempo trovò ricovero anche un professore, parente del padrone di casa, che con la autorevole, consanguinea, raccomandazione, non si capisce dove trovò il letto per dormire. Mario, che era negli anni cinquanta in età scolare, consumava le suole delle scarpe per arrampicarsi sino su al castello dove esisteva uno spiazzo scorbutico con un cilindro in muratura giusto nel mezzo dove per l’impeto di giocare a pallone spesso sbattevano ammucchiate di ragazzi. Era il campo del serbatoio, la vera palestra sportiva per tutti i mocciosi del Centro Storico di Campobasso. Su quello spiazzo improvvisato, improbabile campo di gioco, trovavano sfogo i sogni di ragazzi che erano parsimoniosi anche nella immaginazione. Infatti il massimo dell’aspirazione era quella di avere un letto tutto per se ed una casa che avesse il bagno con la doccia. Dopo la permanenza a Scuola per consumare il pasto che veniva offerto a tutti gli alunni che avevano la tessera di povertà, disinteressandosi dei compiti da fare, si finiva, con il sole o con la pioggia, nel regno della gioia. Correre dietro ad un pallone regalava spazi larghi insistentemente desiderati da quei ragazzi educatisi all’arte dell’arrangiarsi e dello stringersi. Nel refettorio della Enrico D’Ovidio di Via Roma, ingloriosamente chiusa da Amministratori insensibili alla storia della città, il pasto era sempre lo stesso: pastina ed un formaggino dalle dubbie qualità di freschezza. Tornando alla casa dove abitava la famiglia de Soccio e tutte le altre che si distribuivano tra le impervie scalinate della vecchia fortezza, va precisato che quelle più “emancipate” avevano la tazza del bagno ed un lavandino. Non esistevano altri accessori. Le famiglie, di domenica, pagando cento lire, portandosi appresso tutto l’occorrente, andavano a lavarsi per bene o al Vecchio Romagnoli o presso l’Albergo S.Giorgio attaccato alla Chiesa Cattedrale. Come si vede una vita nitidamente sofferta ma nessuno di quei ragazzi cadeva in depressione. Ognuno si convinceva che il giorno dopo sarebbe stato migliore. Di Mario dobbiamo ricordare oltre alla passione per lo sport coltivato nell’arco della sua crescita, anche il “difetto” di essere tifoso del Brasile che lo vide persino raggiante ed imbandierato di verde oro nella storica finale del 70 quando Pelé surclassò Burnich di mezzo metro in volo aereo. Di lui ricordiamo anche la deambulazione di chi all’impronta vuole dimostrare al mondo intero di tenere pronta l’ultima parola. Conosciamo pure la sua parsimonia che gli ha consentito, dicono le cronache, di avere sostanziosi conti in banca. Quando ho raccontato all’ex gommista di Porta Napoli che nei nostri giorni, il Ministero dell’Istruzione, ha stanziato per ogni Istituto Scolastico una somma da devolvere agli specialisti in psicologia per assistere i nostri ragazzi condizionati dal lockdown, si è sorpreso e anche un po’ indignato. Ricordando la durezza della sua e dell’altrui infanzia, l’educazione all’adattamento ricevuta, le chiusure di spazi patite per anni ed anni, si è meravigliato dalla continua tendenza a voler valorizzare la debolezza e la fragilità delle nuove generazioni. Mai uno spazio educativo percorso per instillare la convinzione di poter risolvere i problemi senza nessun aiuto. Poche occasioni per verificare la consistenza di coloro (gli adulti di riferimento) che dovrebbero avere il compito di preparare il percorso della vita dando valore soprattutto alle salite. Come dare torto a chi, per correre dietro ad un pallone, doveva fare i conti con un muro piazzato al centro del campo dopo aver mangiato una minestrina con un formaggino ingiallito. Come smentire un campobassano della città dentro le mura che la domenica, di buon mattino, assieme a tutta la famiglia, con una borsa in mano, doveva recarsi al Vecchio Romagnoli per poter fare finalmente una doccia. Le nuove generazioni dovrebbero conoscere queste storie per capire il significato della capacità di saper vivere all’incrocio dei venti. Il nostro novecento è stato un periodo più fulgido per la educazione dei giovani, senza Whatsapp, si respirava una vita migliore, meno tecnologica e più vera, meno edonistica e più sincera. Per questo rimpianta.

Attualmente dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Pagano” di Campobasso. Diplomato presso l’ISEF di Napoli e Laureato in Scienze Motorie presso l’Università di Cassino. Autore di pubblicazioni e contributi giornalistici che hanno raccontato la storia sociale, sportiva e scolastica di Campobasso. Per oltre un trentennio si è occupato di sport scolastico e societario. Ha scritto e scrive anche per riviste scientifiche di sport e su diverse testate regionali dove ha condotto diverse rubriche di carattere sociale e sportivo. Ha rivestito diverse cariche in ambito sportivo regionale e nazionale, già Presidente del G.S. Virtus e del Comitato Regionale della FIGC settore Giovanile e Scolastico, già Direttore Generale del Campobasso calcio e dell’Atletica Bojanese, tecnico nazionale specialista di atletica leggera, istruttore di calcio e preparatore atletico di club professionistici e dilettantistici, componente di commissioni nazionali presso il “Centro Tecnico di Coverciano” della Federalcalcio. Ideatore della manifestazione nazionale “Portiamo in piazza i loro sogni”. E’ stato capo delegazione, negli anni novanta, della Nazionale Juniores di calcio allenata da Francesco Rocca nei Campionati Europei di categoria. Attualmente docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise, insignito della Medaglia di Bronzo al merito sportivo.