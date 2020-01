Quando le cose non vanno la gente si fa sentire

Accade a Venafro dove le defaillance non si contano

Tante iniziative per abbellire, pulire e rendere piacevole, accogliente il contesto urbano, poi però basta poco per rovinare il tutto ! Accade a Venafro dove si cerca di rendere gradevole l’abitato cittadino (ad onor del vero, ora riuscendovi ed ora nient’affatto …), ma puntuali i cosiddetti incidenti di percorso rovinano ogni cosa. Alcuni esempi in tal senso : apriamo con la pubblica illuminazione su strade e piazze urbane sovente parziale, carente e deficitaria con grande disappunto della gente che dimora nelle zone all’oscuro. Quindi la differenziata attuata solo in metà dell’abitato, quello a nord, mentre a partire da sud di Via Colonia e sino alla pianura vige lo storico sistema del tutto dentro, ed in maniera indifferenziata, gli storici cassonetti che ancora sono su strade e piazze a fare pessima mostra di se. Poi ancora le cicche da tanti scaricate dappertutto ed in quantità industriale senza che vengano rimosse e, dulcis in fundo ma “incidenti” altrettanto imperdonabili per una città che aspira ad essere accogliente, bella e gradevole, servizi e strutture per la pulizia di strade e piazze nient’affatto funzionati e in uno stato abbondantemente indecoroso. Riprendiamo la pubblica illuminazione : luce pubblica a josa sulla Palazzina Liberty e a Villa Maria, i giardini pubblici, ma poi via Pedemontana, via Maria Pia di Savoia e tant’altre zone della città densamente popolate solo parzialmente illuminate con tanta contrarietà dei residenti costretti al buio. La “differenziata” parziale, autentico caso venafrano. La domanda : servirà, darà i suoi frutti una indifferenziata solo a metà, oppure è tutto inutile ? Che dire poi dei tanti che, stanchi evidentemente o impossibilitati ad attuare la differenziata, finiscono per raggiungere nelle ore serali o nottetempo il cassonetto più vicino casa per scaricarvi e liberarsi di tutto! Terzo gradino … del podio, le cicche : c’è chi svuota il portacenere dell’auto con cicche, carte ed altro per strada, accanto al marciapiede dove sosta, e se ne fila via, tranquillo e soddisfatto forse della propria perfomance! Chiudiamo con altra “perla” : l’impossibile stato di taluni contenitori metallici per carte e rifiuti vari situati lungo strade e piazze, i quali versano in una condizione indecente, sono tutti arrugginiti, bucati e come tali inservibili. Occorre una spesa eccessiva per rimuoverli e sostituirli ? Venafro : sulla carta bella città, ma nella sostanza con tante defaillance ! E la gente non gradisce affatto …

Tonino Atella