Quando l’alcool diventa una malattia e “impedisce di vivere”. Parla l’esperto

La riflessione dello psicologo Dibari dopo il caso dell’uomo soccorso a Termoli qualche giorno fa. Fermo in Senato un disegno di legge che servirebbe per ridare dignità a persone che non ce l’hanno più

Era stato trovato a terra in uno stato di alterazione psico-fisica in una zona residenziale di Termoli qualche giorno fa ed era stato soccorso dai medici del 118 e dai volontari della Misericordia. Una storia come, purtroppo, ce ne sono tante quella di un uomo (di cui volutamente evitiamo di dare riferimenti personali per tutelarne la privacy) che da tempo sta combattendo contro quella che può essere definita una vera e propria piaga: la dipendenza dall’alcool. Sull’argomento è stato pubblicato un disegno di legge a firma del senatore Quarto di Barletta che al momento giace fermo in Senato in attesa di essere approvato. Si tratta di un disegno di legge importante perché di fatto permetterebbe alle persone affette da una forte forma di alcolismo, tanto da esserne di fatto “ammalato”, di poter essere soccorso e curato al meglio anche con il ricorso ai trattamenti sanitari obbligatori che, per una sorta di “buco legislativo” in una legislazione ferma a 30 anni fa, non si possono attuare per questa tipologia di pazienti che, di fatto, non riescono a scegliere una vita migliore rispetto a quella che stanno vivendo. L’alcolismo, infatti, può essere considerata una vera e propria patologia che implica per il soggetto l’impossibilità di scegliere una vita migliore perché affetto da una vera forma di compulsione. Sull’argomento è intervenuto anche il senatore Quarto attraverso un video pubblicato su Facebook che riportiamo nella parte superiore dell’articolo. “Tali dipendenze – afferma il senatore – si sono diffuse, oltre che per un malessere sociale, anche perché c’è un vuoto legislativo che non permette di intervenire in modo tempestivo ed efficiente. Lo scopo della mia proposta è di colmare tale vuoto, dando centralità alla prevenzione”. Sull’argomento è intervenuto anche lo psicologo Vito Dibari, che sta seguendo proprio il caso del signore soccorso a Termoli. “Non so cosa si aspetta per intervenire. Mi chiedo perché non ha il diritto di essere assistito come tutti noi, ad essere curato e soccorso nelle condizioni in cui si trova. Non è un ubriacone, è ammalato di alcolismo, significa che è vittima della compulsione a bere, cioè dell’impulso incontrollabile ad ingerire alcool. Se gli si chiede di ricoverarsi non accetta di farsi aiutare perché non sa separarsi dall’alcool. La compulsione lo ha reso incapace di decidere per il suo bene. Non è vero che se vuole può decidere di smettere, non ha questa libertà. Va ricoverato, quindi, contro la sua volontà non per violarla ma per restituirgliela. Ed è quello che è successo con il ricovero in un centro dove speriamo che potranno aiutarlo”.

QUI IL DISEGNO DI LEGGE