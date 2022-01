Quando la sanità funziona, la lettera: «Avete illuminato il nostro cammino in questo periodo buio»

Il ringraziamento ai sanitari del reparto di Medicina del Cardarelli di Campobasso

Nell’occhio del ciclone da anni, quasi sempre per notizie negative, la sanità molisana è afflitta, come noto, da atavici problemi. Il principale dei quali è rappresentato dalla carenza di personale. L’Asrem negli ultimi tempi ha bandito numerosi concorsi e sta cercando di aumentare l’attrattività per evitare che vadano deserti.

Ogni tanto, però, succede di riceve anche buone notizie. Che ci piace riportare proprio perché rappresentano una speranza di un cambio di rotta. Ed è un po’ quello che sta succedendo al reparto di Medicina del Cardarelli di Campobasso. Con l’arrivo di giovani dottori, capitanati dal primario Ennio Lubrano e dal facente funzioni Pasquale Moio, il reparto è tornato a “funzionare”. E per la prima volta dopo tanti anni ai sanitari è giunta una lettera di ringraziamento da parte dei parenti di un paziente.

«Il nostro più grande “grazie”.

In questo lungo periodo, così buio per noi, abbiamo incontrato tante stelle ad illuminare il nostro cammino. GRAZIE a coloro che hanno rischiarato i nostri momenti difficili con gesti, parole e tanti aiuti concreti che, pur rientrando nella propria professione, sono stati donati con il cuore.

Il vostro esserci accanto ci ha fatto sentire a casa, anche se in una camera d’ospedale.

La professionalità si esplica non solo nella buona pratica medica o infermieristica e assistenziale, ma raggiunge il massimo valore quando si guarda il paziente nella sua totalità e ci si relaziona con disponibilità all’ascolto, con garbo e anche con competenza.

A nostro modesto parere, il migliore professionista è colui che sa discostare lo sguardo da sé stesso e riesce a vedere l’altro, ad accettarlo e ad adoperarsi per operare il bene, mettendo in pratica umiltà e condivisione di intenti oltre alle competenze professionali.

Vorremmo trovare le parole più belle e rappresentative per ringraziare ognuno di voi, ma sarebbero comunque riduttive. Così vi diciamo semplicemente GRAZIE per esservi adoperati al meglio per (…), con delicatezza e grande rispetto per le sue esigenze. Possiate trovare la massima gratificazione e la gioia nelle più piccole azioni quotidiane che la vostra professione determina e nel GRAZIE anche silenzioso che ricevete dalle persone più fragili.

Vi auguriamo, inoltre, la salute necessaria per poter vivere una vita serena.

Con immensa gratitudine»

Un segnale che qualcosa sta cambiando. Dopo aver investito sui giovani, potenziato gli ambulatori, il reparto di Medicina del Cardarelli sta crescendo.