«Quando la sanità funziona», elogio di un paziente alla Chirurgia del Veneziale di Isernia

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

In un momento storico in cui la sanità italiana è agli onori delle cronache per spiacevoli episodi di “malasanità”, vorrei, al contrario, elogiare l’operato di chi non solo cura, ma si prende cura dei degenti, prodigandosi ogni giorno con coscienza, competenza, abnegazione ed altruismo.

La mia recente permanenza presso il Reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia mi ha permesso di constatare direttamente la grande dedizione, la spiccata esperienza e l’elevata professionalità del Primario Dott. Giovanni Vigliardi e di tutta la sua equipe, in primis dei Dottori Antonio Delli Carpini e Fabrizio Pastena; la loro costante presenza in reparto evidenzia la passione con cui svolgono il proprio operato che, agli occhi di ogni degente, infonde sicurezza e continuo incoraggiamento.

Particolare menzione merita tutto il personale paramedico (Infermieri e OSS) che, pur tra mille difficoltà, riesce sempre a mantenere alta la concentrazione e l’attenzione, ponendo al centro dell’agire le esigenze del malato.

Pertanto, nel ringraziare tutto il personale operante presso detta struttura, appare doveroso evidenziare come il Reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia, diretto sapientemente dal Primario Dott. Giovanni Vigliardi, possa ritenersi senza alcun dubbio un “fiore all’occhiello” della così tanto bistrattata sanità molisana.

Girolamo Losacco