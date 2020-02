Quando la psicosi è più contagiosa del Coronavirus, scaffali svuotati a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Da una parte le misure di precauzione che ogni cittadino dovrebbe sempre compiere, dall’altra la psicosi. Ed è così che gli scaffali di supermercati e farmacie si svuotano. A Termoli, ad esempio, sono praticamente introvabili sia le mascherine che l’Amuchina. Il timore tra i cittadini dilaga e a detta di molti di loro la prudenza non è mai troppa ma è pur vero che la psicosi è il peggiore contagio. Anche questa mattina, 25 febbraio, infatti, i grandi supermercati di Termoli come La Fontana e lo Scrigno abbondano di scaffali vuoti. Impossibile trovare l’Amuchina. Stessa scena nelle farmacie e parafarmacie termolesi. Gli ordini per questa tipologia di prodotti sono stati già fatti e l’arrivo della merce è prevista per i primi di marzo. Siamo andati alla farmacia D’Abramo a Termoli per chiedere quale fosse la situazione questa mattina.