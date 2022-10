“Quando la fede diventa notizia”, i ragazzi di “Gioia Piena” intervistano la giornalista Ilenia Pietracalvina

Appuntamento sabato 22 ottobre al museo adiacente alla chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina. Saranno presenti anche il giornalista Roberto Milone e il cantautore, Giorgio Prigioniero

I ragazzi della redazione di “Gioia Piena” intervisteranno sabato 22 ottobre alle 18, nel museo adiacente alla chiesa di San Giorgio Martire a Petrella Tiferninia, la nota giornalista Rai Ilenia Pietracalvina sul tema “Quando la fede diventa notizia”. All’appuntamento interverranno anche il giornalista Roberto Milone e il cantautore, Giorgio Prigioniero.

L’attuale inviata de “La vita in diretta”, siciliana, 47 anni, ha lavorato anche per “Porta a Porta” e “l’Arena”, condotte rispettivamente da Bruno Vespa e Massimo Giletti. Sebbene legata fin da piccola al culto mariano grazie alla venerazione della mamma per la Madonna della Visitazione, patrona di Enna – la città di cui la famiglia della giornalista è originaria – la devozione profonda per la Madre Celeste sboccia solo nel 2008.

“Nel giugno 2008 finisco a Lourdes per caso – racconta – e davanti alla grotta della Madonna avverto una sensazione fortissima: di colpo mi sento piccola piccola e avverto dentro di me una forza chiara, quasi tangibile. Che si fa spazio. In quel momento ho preso coscienza della presenza di Maria e ora so che Lei c’è. È accanto a me. Dialogo con Lei, ci faccio una chiacchierata ogni volta – e in verità accade piuttosto spesso – che ne sento il bisogno”.

La giornalista, dopo quel viaggio, è tornata nello stesso 2008, senza averlo programmato, altre tre volte a Lourdes per occasioni di lavoro profilatesi all’ultimo momento, intuendo che ciò non era casuale ma rappresentava l’inizio del suo nuovo cammino spirituale. E con la stessa “casualità” si è trovata a visitare Fatima e Medjugorje, altri luoghi di grande venerazione mariana, dove è arrivata sempre per motivi di lavoro. (adimo)